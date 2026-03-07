नाशिक

Women Policy : अर्थसंकल्पात एकल महिलांच्या प्रश्नांना फुटली वाचा; 'सकाळ'च्या मालिकेची सरकारकडून दखल

Maharashtra Government Announces Policy for Single Women : राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची घोषणा केली.
प्रशांत कोतकर : सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: राज्यातील एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (ता. ६) राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना केली. महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर एकल महिलांना दिलेली ही मोठी भेट मानली जात असून, त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी हे धोरण तयार करण्यात येणार आहे.

