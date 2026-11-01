महिलांच्या एसटी सवलतीसाठी एनसीएमसी कार्डाची सक्ती रद्द करा ! माजी आमदार संजय चव्हाण यांची मागणी

परिवहन महामंडळाने स्मार्ट
कार्डाची सक्ती करु नये ः चव्हाण
सकाळ वृत्तसेवा
अंबासन, ता. ३१ : महाराष्ट्र शासनाने महिला सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने एसटी महामंडळाच्या बस प्रवासात महिलांना ५० टक्के सवलत देण्याची योजना सुरू केली. मात्र, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी (एनसीएमसी) स्मार्ट कार्ड बंधनकारक केल्याने ग्रामीण, अशिक्षित आणि वृद्ध महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही सक्ती तातडीने रद्द करावी किंवा पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी केली आहे.
यापूर्वी ओळखपत्राच्या आधारे महिलांना अर्ध्या तिकिटाची सवलत मिळत होती. मात्र, नवीन नियमानुसार स्मार्ट कार्ड काढण्यासाठी २५० रुपये, कार्ड ॲक्टिव्हेट करण्यासाठी ३० रुपये आणि १०० रुपयांचा टॉप-अप, असा एकूण ३५० रुपयांचा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे सवलतीचा लाभ घेण्यासाठीच महिलांना आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याची टीका चव्हाण यांनी केली. काही एसटी बसमधील इलेक्ट्रॉनिक तिकीट मशीनवर (ईटीएम) सर्व्हर डाऊन असल्याने किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे कार्ड स्कॅन होत नाही. अशा वेळी कार्ड असूनही महिलांना पूर्ण तिकीट काढावे लागते. परिणामी, प्रवासी महिला आणि वाहक यांच्यात वाद होऊन दोघांनाही मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.