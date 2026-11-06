मार्चअखेर राज्यातील सर्व कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा

सर्व आवृत्ती
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मार्चअखेर राज्यात सर्व कृषिपंपांना दिवसा वीज
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महावितरणचे अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांची माहिती; ८० टक्के कृषिपंपांना सध्या दिवसा वीज
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नाशिकरोड, ता.४ : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत राज्यातील ८० टक्के कृषिपंपांना सध्या दिवसा वीजपुरवठा केला जात आहे. आगामी मार्चअखेर राज्यातील सर्वच कृषिपंपांना सौरऊर्जेद्वारे दिवसा वीजपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.
नवी दिल्ली येथे केंद्र सरकारच्या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयातर्फे आयोजित ‘भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट अँड एक्स्पो २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते. विकेंद्रित सौरऊर्जा निर्मितीच्या माध्यमातून कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी दिली.
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१६ हजार मेगावॉटचे सौर प्रकल्प
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत राज्यात १६ हजार मेगावॉट क्षमतेचे विकेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन असून, आतापर्यंत सुमारे सात हजार मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. या प्रकल्पांतून उपलब्ध होणारी वीज आणि अन्य तांत्रिक उपायांमुळे कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करणे शक्य झाले आहे. मार्चअखेरपर्यंत शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे चंद्र यांनी सांगितले.
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सौर कृषिपंपांत महाराष्ट्र आघाडीवर
इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सच्या नवव्या सत्रात चंद्र यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आणि ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेची माहिती दिली. देशातील एकूण सौर कृषिपंपांपैकी ६५ टक्के सौर कृषिपंप महाराष्ट्रात बसविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा केल्याने वीज वितरण कंपन्यांवरील तांत्रिक ताण कमी होण्यासोबतच राज्य सरकारच्या वीज अनुदानावरील खर्चातही बचत होऊ शकते, असे चंद्र यांनी स्पष्ट केले.
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