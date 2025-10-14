Education News : टीईटी परीक्षा बनली 'कमाईचा स्रोत'; शुल्कवाढीमुळे सरकारने ₹५० कोटींहून अधिकचा गल्ला जमवला!

नामपूर: देशभरातील शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे सक्तीचे केल्याने यंदा टीईटी परीक्षा देणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. परीक्षेसाठी यंदा शुल्कवाढ केल्याने परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून सरकारने तब्बल ५० कोटी रुपयांहून अधिकचा गल्ला जमविला. गेल्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात नऊ वेळा टीईटी परीक्षा शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आल्या असल्या, तरी आजही हजारो टीईटीपात्र उमेदवार नोकरीपासून वंचित असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे..महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेतर्फे घेतल्या जाणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी (टीईटी) यंदा सुमारे ४ लाख ७५ हजार उमेदवारांनी नोंदणी केली असून, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या टीईटी परीक्षेला सामोरे जाणाऱ्या उमेदवारांची संख्या सुमारे एक लाखाने वाढली आहे. सर्व व्यवस्थापनाच्या, सर्व मंडळांच्या, सर्व माध्यमांच्या अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते आठवी या इयत्तांच्या शिक्षणसेवक, शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी उमेदवारांना टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे..राज्यात राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत २०१३ पासून टीईटी परीक्षा आयोजित करण्यात येते. परीक्षा परिषदेने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार २३ नोव्हेंबरला टीईटी परीक्षा होणार आहे. त्यात पहिली ते पाचवी या इयत्तांसाठीचा पेपर-एक सकाळच्या सत्रात, तर सहावी ते आठवी या इयत्तांसाठीचा पेपर-दोन दुपारच्या सत्रात होणार आहे. .या परीक्षेच्या नोंदणीसाठी १५ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे काही उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज भरण्यात अडचणी आल्याने परीक्षा परिषदेने अर्ज भरण्यासाठी ९ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानुसार या मुदतीत सुमारे ४ लाख ७५ हजार उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे..शिक्षक सेवेत येऊ इच्छिणाऱ्या नव्या उमेदवारांसह सेवेत कार्यरत राहू इच्छिणारे शिक्षक, पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण अनिवार्य असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला. त्यानंतर राज्य परीक्षा परिषदेने समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) पदासाठी जाहीर केलेल्या विभागीय परीक्षेच्या पात्रतेमध्ये, तसेच पदोन्नतीसाठीही टीईटी उत्तीर्ण असण्याची तरतूद नमूद केली आहे..गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्यल्प प्रमाणात शिक्षक भरती झाल्याने लाखो डी.एड., बी.एड. पदविकाधारक बेकार झाले आहेत. राज्यात शिक्षकांच्या जागा रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. टीईटीच्या नावाखाली शासन कोट्यवधी रुपयांचा गल्ला भरून बेकार शिक्षकांच्या भावनांशी खेळत आहे. त्यामुळे शासनाने कायमस्वरूपी टीईटी रद्द करून तातडीने शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविणे गरजेचे आहे.- नचिकेत कोळपकर, राज्य सचिव, राष्ट्रसेवा दल.ICSI Recruitment 2025: CA-CS विद्यार्थ्यांसाठी करिअरची सुवर्णसंधी! ICSI मार्फत कॉर्पोरेट मंत्रालयात थेट भरती सुरू, जाणून घ्या पगार आणि अर्ज प्रक्रिया.असे आहेत परीक्षार्थीगतवर्षीचे परीक्षार्थी- ३ लाख ५८ हजारयंदाचे परीक्षार्थी- ४ लाख ७५ हजारयंदाचा महसूल- सुमारे ५० कोटी रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.