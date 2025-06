नाशिक

Girish Mahajan : नाशिक भाजपमध्ये बडगुजर आणि गिते यांच्या प्रवेशावर गिरीश महाजन यांनी घेतली स्पष्ट भूमिका

BJP Leaders Meet Girish Mahajan Over Controversial Entries of Badgujar and Gite : महाजनांनी स्पष्ट शब्दांत नाराज कार्यकर्त्यांना कानपिचक्या दिल्यानंतर शिष्टमंडळाने आपली नाराजी मागे घेतली आणि नाशिककडे माघारी वळले.