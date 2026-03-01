Nashik News : पाणावलेले डोळे अन् मायेची ओढ! आंतरजातीय विवाह केल्याने बहिष्कृत ठरलेली लेक पुन्हा माहेरी परतली

नाशिक: आंतरजातीय विवाह केल्याने मनीषाला जातपंचायतीने बहिष्कृत केले होते. त्यामुळे माहेरापासून ती दुरावली होती. मात्र, तब्बल पाच वर्षांनी गुरुवारी (ता. २६) ती सन्मानपूर्वक माहेरी गेली. यासाठी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे व अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कृष्णा चांदगुडे यांनी विशेष प्रयत्न केले..मनीषा ही भटके विमुक्तात मोडणाऱ्या चित्रकथी समाजातील असून, तिच्या अंगावर पांढरे डाग आहेत. अंगावर कोड असलेली स्त्री देवाला चालत नाही, धार्मिक कार्यात ती सहभागी होऊ शकत नाही, अशी अंधश्रद्धा तिच्या समाजात आहे. त्यामुळे जातीतील मुलगा तिच्याशी लग्नासाठी तयार नव्हता. मग तिने नवबौद्ध समाजातील चेतनबरोबर आंतरजातीय प्रेमविवाह केला. तिच्या समाजात मुलीला आंतरजातीय विवाह करण्यास बंदी होती. .त्यामुळे चित्रकथी जातपंचायतीने तिला व तिच्या परिवाराला बहिष्कृत केले. तिच्या परिवाराने ५१ हजार रुपये दंड भरून जातीत प्रवेश मिळविला; पण मनीषावरचा बहिष्कार कायम राहिला. पाच वर्षापासून ती आपल्या माहेरी जाऊ शकली नव्हती. तिला तिच्या भावाच्या लग्नाला उपस्थित राहता यावे, अशी सर्व कैफियत तिने जातपंचायत मूठमाती अभियानाचे (अंनिस) राज्य कार्याध्यक्ष चांदगुडे यांच्याकडे मांडली. चांदगुडे यांनी महिलांसाठी ठोस काम करणाऱ्या डॉ. गोऱ्हे यांची मदत घेतली. .डॉ. गोऱ्हे यांच्या नाशिक दौऱ्यात त्यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. त्यानुसार त्यांनी नंदुरबार पोलिस अधीक्षकांना तिला सुरक्षा पुरवून लग्नाला हजर राहणे प्रकरणी मदत करण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे अक्कलकुआ पोलिस ठाण्यात जातपंचायतीच्या पंचांना बोलावून त्यांच्याकडून तिने लग्नास येण्यास अडसर नसल्याचे लिहून घेतले. .‘अंनिस’ने पंचांशी संवाद साधत व दुसऱ्या बाजूने कायद्याचा धाक दाखवत जातपंचायत बरखास्त करण्याची विनंती केली. पंचांनी मोठ्या मनाने त्यास होकार देत मागील शुक्रवारी (ता. २०) नाशिक येथे त्यांची चित्रकथी जातपंचायत बरखास्त केली. आंतरजातीय विवाहांना परवानगी दिली..Wagholi News : इमारतीच्या आठव्या मजल्यावरून उडी मारून तरुणीने संपविले जीवन.अन् डोळे पाणावले...गुरुवारी झालेल्या भावाच्या लग्न सोहळ्यात मनीषा उपस्थित होती. या वेळी आपल्या आई-वडील, भाऊ, बहीण व नातेवाइकांना ती पाच वर्षांनंतर प्रथमच भेटली. समाजाने सन्मानपूर्वक तिचा स्वीकार केला. या आनंदाच्या क्षणी तिचे डोळे मात्र पाणावले होते. या संघर्षकाळात साथ देणाऱ्यांचे तिने आभार मानले..माझ्या लढ्याला यश आले आहे. लाडक्या भावाच्या लग्नात उपस्थित राहिल्याचा आनंद आहे. सर्व नातेवाईक माझ्याशी खूप व्यवस्थित बोलले. येणाऱ्या काळात समाजातील कुप्रथेविरोधात लढणार आहे.- मनीषा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.