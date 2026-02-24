Agricultural News : पाकिस्तान-तुर्कीशी स्पर्धा वाढणार! केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेमुळे कांदा निर्यातीसमोर मोठे आव्हान

लासलगाव (जि. नाशिक): केंद्र सरकारने निर्यातदारांना दिल्या जाणाऱ्या निर्यातीत वस्तूंवरील कर व शुल्क परतावा योजने’त तात्काळ प्रभावाने पन्नास टक्क्यांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परकी व्यापार महासंचालनालयाने जारी केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार ही कपात करण्यात आली असून, देशातील निर्यात क्षेत्रात यामुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः कृषी व प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित निर्यातीवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त होते आहे. .वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या आधिपत्याखालील या निर्णयानुसार परकी व्यापार धोरणातील तरतुदीअन्वये परतावा योजनेच्या दरांची फेररचना करण्यात आली आहे. संबंधित परिशिष्टांमध्ये नमूद असलेल्या सर्व वस्तू गटांवरील विद्यमान दर अर्ध्यावर आणण्यात आले आहेत. तसेच लागू असलेली मूल्य मर्यादाही पन्नास टक्क्यांपर्यंत घटविण्यात आली आहे. ही अधिसूचना २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू करण्यात येईल. .शासनाच्या मते, दरांमध्ये सुसुंगती आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र निर्यातदारांच्या मते, या कपातीमुळे निर्यातीवरील निव्वळ खर्च वाढणार असून जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते. निर्यात क्षेत्रातील विविध संघटनांनी या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली असून शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी पुढे येऊ शकते..बाजारभावावर होणारे परिणामनिर्यात कमी झाली तर देशांतर्गत बाजारात कांद्याची आवक वाढण्याची शक्यता आहे. लासलगावसारख्या प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये या दरांवर दबाव येऊ शकतो. विशेषतः मोठ्या साठ्याच्या हंगामात दर घसरण्याचा धोका वाढेल. परिणामी शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. निर्यात क्षेत्रासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी ही योजना आता अर्ध्यावर आल्याने कृषी निर्यातीसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. विशेषतः कांदा उत्पादक भागात या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे दिसत असून, पुढील काही आठवड्यांत बाजारातील स्थितीवर त्याचे परिणाम दिसू लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..असाही फटका...निर्यात खर्चात वाढया योजनेअंतर्गत निर्यातदारांना विविध कर व शुल्कांचा काही अंशी परतावा मिळत होता. दर अर्ध्यावर आल्यामुळे निर्यातदारांचा खर्च वाढणार आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांदा किंचित महाग होऊ शकतो..Contaminated milk tragedy: भेसळयुक्त दुधामुळे ४८ तासांत किडनी निकामी होऊन चौघांचा मृत्यू ; १२ जण रूग्णालयात दाखल.स्पर्धात्मकतेवर परिणामभारतीय कांदा आधीच पाकिस्तान, तुर्कीए, इजिप्त यासारख्या देशांशी तीव्र स्पर्धा करीत आहे. सवलतीत कपात झाल्यास परदेशी खरेदीदार पर्यायी देशांकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..निर्यात घटण्याची भीतीनफा कमी झाल्यास काही व्यापारी निर्यात कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. याचा थेट परिणाम नाशिक जिल्ह्यासह कांदा उत्पादक पट्ट्यावर होऊ शकतो..निर्यात सवलतीचे दर ५० टक्क्यांनी कमी केल्यामुळे खर्च वाढणार आहे. आधीच जागतिक बाजारात मोठी स्पर्धा आहे. शासनाने या निर्णयाबाबत फेरविचार करून कृषी निर्यातीसाठी स्वतंत्र सवलत द्यावी अन्यथा कांदा निर्यात आणि शेतकऱ्यांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.- प्रवीण कदम, कांदा निर्यातदार, लासलगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.