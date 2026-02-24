नाशिक

Nashik News : नाशिककरांनो, रस्ते खोदाईचा त्रास लवकरच थांबणार! आयुक्तांनी जाहीर केली कामांची डेडलाईन

Massive Road Excavation Across 28 Roads in Nashik : मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदण्यात आले आहे. परंतु कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधांसाठी रस्ते खोदाई आवश्‍यक असल्याचे समर्थन करताना त्यासाठी आयुक्त मनिषा खत्री यांनी कंपन्यांसाठी कामांचा कालावधी निश्‍चित केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शहरात २८ रस्त्यांची कामे सुरू असल्याने मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदण्यात आले आहे. परंतु कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधांसाठी रस्ते खोदाई आवश्‍यक असल्याचे समर्थन करताना त्यासाठी आयुक्त मनिषा खत्री यांनी कंपन्यांसाठी कामांचा कालावधी निश्‍चित केला आहे.

