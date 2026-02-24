Nashik News : नाशिककरांनो, रस्ते खोदाईचा त्रास लवकरच थांबणार! आयुक्तांनी जाहीर केली कामांची डेडलाईन

नाशिक: शहरात २८ रस्त्यांची कामे सुरू असल्याने मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदण्यात आले आहे. परंतु कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधांसाठी रस्ते खोदाई आवश्यक असल्याचे समर्थन करताना त्यासाठी आयुक्त मनिषा खत्री यांनी कंपन्यांसाठी कामांचा कालावधी निश्चित केला आहे. .त्यात १५ मार्चपर्यंत ‘युटिलिटी डक्ट’ची कामे पूर्ण केली जाणार आहे. १५ एप्रिलपर्यंत अस्तित्वात असलेल्या मुळ रस्त्यांचा बेस म्हणजेच ‘डब्ल्यूबीएम’ पर्यंत कामे केली जाणार असून, ऑक्टोबरपासून व्हाइट टॅपिंगला सुरवात केली जाणार आहे..स्मार्टसिटी कार्यालयात आयुक्त खत्री यांनी माध्यमांशी औपचारिक संवाद साधला. त्या वेळी रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या मुद्यावर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. शहरात जवळपास २८ रस्ते व चार पुलांची असे एकूण चौदाशे कोटी रुपयांची कामे सुरु आहेत. रस्ता तयार झाल्यानंतर विविध प्रकारची कामे करण्यासाठी पुन्हा खोदले जाऊ नये यासाठी स्वयंपाकाचा गॅस, इलेक्ट्रिसिटी, जलवाहिनी, मलनिस्सारण, ऑप्टिकल फायबर आदींसाठी उपयोगिता नाले (युटिलिटी डक्ट) तयार केले जात आहे. दोन टप्प्यांमध्ये कामे केली जाणार आहेत..त्यासाठी युटिलिटी डक्ट तयार करण्यासाठी १५ मार्चपर्यंत मुदत आहे. १५ एप्रिलपर्यंत खोदण्यापुर्वी रस्ते ज्या स्थितीत होते. तेथपर्यंत म्हणजेच डब्ल्युबीएम थरापर्यंत संबंधित कंत्राटदारांनी रस्त्याची कामे करायची आहे..मधल्या काळात पावसामुळे रस्त्याचा बेस पक्का करण्यासाठी कालावधी जाऊ दिला जाईल. त्यानंतर ऑक्टोबरपासून व्हाइट टॅपिंगच्या कामाला सुरवात केली जाणार आहे. डिसेंबरपर्यंत रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. दोन टप्प्यात कामे करताना त्रयस्थ संस्थेकडून पाहणी केली जाणार आहे. .Prakash Gavali: वाहतूकदारांची ई- चलनाद्वारे अन्यायकारक लूट: प्रकाश गवळी; मागण्याचा विचार न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन!.कामांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कामांना परवानगी दिली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिले. तसेच कायमस्वरूपी व गुणवत्तापूर्ण कामे करण्यासाठी नाशिककरांना थोडा त्रास सहन करावा लागेल. कामे पूर्ण करताना नियोजित कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे, असे महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी सांगितले..‘एमएनजीएल’ला दोन वर्षे परवानगी नाही‘एमएनजीएल’चे काम निरंतर सुरु राहणार आहे. सध्या परवानगी देण्यात आलेली कामे पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत येथून पुढे दोन वर्षे एमएनजीएलला परवानगी दिली जाणार नसल्याचे आयुक्त खत्री यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.