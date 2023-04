Mahatma Phule Jayanti: भव्य शोभायात्रेने महात्मा फुलेंना अभिवादन; देखावे पालखीसह ढोलताशांचा गजर

By

Mahatma Phule Jayanti : क्रांतिसूर्य, स्त्री शिक्षणाचे प्रणेते महात्मा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त जुन्या नाशिकमधील चौक मंडई येथून भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली. मिरवणुकीतील महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व रमाई यांच्या बग्गीतील जिवंत देखाव्यांसह सहभागी चौदा चित्ररथांनी लक्ष वेधून घेतले.

रात्री उशिरा गणेशवाडी येथील महात्मा फुले यांच्या अर्धकृती पुतळ्याजवळ शोभायात्रेचा समारोप झाला. अवकाळी पावसाच्या व्यत्ययानंतरही कार्यकर्त्यांचा उत्साह तसूभरही कमी झाला नव्हता. (Mahatma Phule Jayanti Saluting Phule with grand procession sound of drums with palanquins nashik news)

स्त्री शिक्षणाचे अग्रणी, सत्यशोधक समाजाचे संस्थापक महात्मा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त शहरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. सायंकाळी साडेपाच वाजता चौक मंडई परिसरातील महात्मा फुले यांच्या पुतळ्यापासून शोभायात्रेस प्रारंभ झाला.

याचवेळी जोरदार पावसाला सुरवात झाली. भर पावसातही शोभायात्रेत सहभागींचा उत्साह शेवटपर्यंत टिकून होता. तत्पूर्वी चौक मंडई भागातील महालक्ष्मी चाळ येथे माजी खासदार समीर भुजबळ, शेफाली भुजबळ, भाजप शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, माजी उपमहापौर प्रथमेश गिते, आयोजन समितीचे अध्यक्ष अंबादास खैरे,

कार्याध्यक्ष शशी हिरवे, महिला शाखेच्या अध्यक्षा तेजश्री काठे, गजानन शेलार, रंजन ठाकरे, रामसिंग बावरी, वत्सला खैरे आदींच्या उपस्थितीत शोभायात्रेस प्रारंभ झाला. योगेश कमोद यांनी सूत्रसंचालन केले.

तत्पूर्वी मान्यवरांचा फेटा बांधून सत्कार करण्यात आला. महालक्ष्मी चाळीपासून निघालेली शोभायात्रा चौक मंडई, वाकडी बारव, महात्मा फुले मंडई, दूध बाजार, बादशाही, लॉज, गाडगे महाराज पुतळा, मेनरोड, वीर सावरकर पथमार्गे गणेशवाडीतील महात्मा फुले यांच्या अर्धकृती पुतळ्याजवळ शोभायात्रेचा समारोप झाला.

विविध चित्ररथांनी वेधले लक्ष

शोभायात्रेत विविध पंधरा चित्ररथ सहभागी झाले होते. यातील महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, रमाई, संत सावतामाळी, गोंधळी आदी चित्ररथ लक्षवेधी ठरले. यात्रेच्या प्रारंभी असलेली पालखी, वारकरी संप्रदाय, आदिवासी नृत्यपथक, पारंपारिक ढोलपथक, विद्युत रोषणाई केलेल्या छत्रीधारी महिला विशेष लक्षवेधी ठरल्या.

शोभायात्रेचे ठिकठिकाणी विविध मंडळांतर्फे जोरदार स्वागत करण्यात आले. भर पावसातही सहभागींचा उत्साह तसूभरही कमी झाला नव्हता. ढोलताशांच्या दणदणाटाने यात्रेतील सहभागींत मोठा उत्साह होता.