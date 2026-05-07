Mahindra Nashik Project : 13 हजार कोटींची गुंतवणूक आणि 32 हजार नोकऱ्या! नाशिकमध्येच साकारणार 'महिंद्र'चा प्रकल्प; मंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा

नाशिक : महिंद्र आणि महिंद्रच्या विस्तारित प्रकल्पासाठी नाशिकमध्येच जागा देण्यात येणार असून, हा प्रकल्प येथे साकारला (Mahindra Nashik Expansion Project) जाईल, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. जिल्ह्यात एकूण ३०१ सामंजस्य करार करण्यात आले असून, त्यामध्ये १३ हजार १८९ कोटी ८८ लाखांची गुंतवणूक आणि ३२ हजार ४८७ रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे..कुंभ उद्योग संगम आणि नाशिक गुंतवणूक परिषदेत बुधवारी (ता. ६) ते बोलत होते. उद्योगमंत्री म्हणाले, की गेल्या तीन वर्षांत राज्य सरकारने साधारण ६७ हजार युवकांना यशस्वी उद्योजक बनविले आहे. उद्योजकांच्या अनेक प्रलंबित अडचणी सोडविण्यात शासनाला यश आले आहे..Beed Land Scam : बीड हादरलं! 241 कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्यात माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक पोलिसांच्या ताब्यात; साडेचार महिन्यानंतर मोठी कारवाई.दावोस येथे झालेल्या सामंजस्य करारांबाबत विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत आहे. या टीकेला पूर्णविराम देण्यासाठी सरकार लवकरच यावर 'श्वेतपत्रिका' काढणार आहे. आम्ही केवळ दावोसमध्येच करार करत नाही, तर राज्यातही मोठ्या प्रमाणावर सामंजस्य करार करून उद्योग आणत आहोत, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले..पंधरा किलोमीटरवर समृद्धीला जोडणारमुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला जोडण्यासाठी ३० ते ३५ किलोमीटरपर्यंत जावे लागते. यावरून उद्योजकांची नाराजी होती. मात्र, त्यावर तोडगा काढण्यात आला असून, नाशिकपासून केवळ १५ किलोमीटरवरून समृद्धीला जोडण्यात येणार असल्याची माहिती कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. महिंद्रच्या प्रकल्पास जागा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले..Mumbai Pune Expressway Missing Link Video Viral : 180 मीटर उंचीवर क्रेनमध्ये बसून रीलबाजी; 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पातील कामगारांचा व्हिडिओ पाहून अंगावर येईल काटा!.इतर मंत्र्यांना कुंभमेळामंत्री करेनभाषणादरम्यान मंत्री महाजन यांनी एक मिश्कील आठवणही सांगितली. मुख्यमंत्री मला म्हणाले होते, जर भाषणाला जास्त वेळ घेतला तर स्टेजवर बसलेल्या इतर चार मंत्र्यांपैकी कुणालाही 'कुंभमेळामंत्री' करून टाकेन, असे सांगताच सभागृहात एकच हशा पिकला. कुंभमेळ्याच्या जबाबदारी आणि कामाचा व्याप लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली ही टिप्पणी त्यांनी हसतखेळत मांडली..गुंतवणूक करारनागपूर येथील 'व्हीईएल'चे सारंग लखानी : २८ कोटी रुपयेब्रह्मानंद पाइप्स लि.तर्फे : १०० कोटी रुपयेवर्ल्ड ट्रेड सेंटर (नाशिक) : ७५० कोटी रुपयेसह्याद्री फार्म्स-पोस्ट हॉर्वेस्ट केअर : ४५७.२ कोटी रुपयेएनएसजे ग्लोबल लॉजिस्टिक : १०० कोटी रुपयेठाकरे इस्टेट प्रा. लि. : १५० कोटी रुपयेस्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिक्स इंडस्ट्रीज :११० कोटी रुपये२६४ कोटी रुपयांचे वेस्टिन हॉटेल तसेच ५५० कोटी रुपयांचा गृहनिर्माण प्रकल्प (एकूण गुंतवणूक ८१४ कोटी रुपये.)दीपक बिल्डर्सकडून नाशिकमध्ये ९०० कोटी रुपयांचा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रकल्प.राइट टाइट फास्टनर्स : १५० कोटी रुपयेइनोव्हा रबर्स : २४० कोटी रुपयेएबीबी लिमिटेड : २०० कोटी रुपयेदिलीप टेक्सटाइल्स : २०० कोटी रुपयेट्रायडंट ॲग्रो एक्स्पोर्टस : ११९.८५ कोटी रुपये.