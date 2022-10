By

नरकोळ : केरसाणेसह दसाणे, मुंगसे, पिंगळवाडे, परीसरात खरीप हंगामातील मका कापणीला वेग आला आहे. एकाच वेळी कापणी आल्याने मजुरांची तारांबळ उडाली आहे. परतीच्या पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे सध्या सर्वत्र एकच धूम दिसत आहे. मका कापणी टेंडर पद्धतीने कामे सुरू आहेत. (Maize harvest speed up due to respite from return rains malegaon news)

सकाळपासूनच या कापणीला वेग येतो. सुरवातीला मजूर मका उभा असतानाच कणसे खुडणी करतात. कापणी करून चाऱ्याच्या सुतळीच्या सहाय्याने पेंढ्या बांधून एकत्र राहतात. त्यानंतर मका कणसाची वाहतूक होते. यंदा पावसाळा दमदार झाल्याने मका पिकाला वेळेवर पाणी मिळाले.

त्यामुळे उत्पादनात वाढ होईल, असे मका उत्पादक नंदु अहिरे व दिलीप मोरे यांनी सांगितले. मकाला गेल्या आठवड्यात २००० ते २२०० रुपये क्विंटल दर होता. आता आवक वाढल्याने १५०० ते १५५० असा दर मिळत आहे. त्यामुळे मका उत्पादक काळजीत पडला आहे.

मका या पिकासाठी पेरणी, कोळपणी, निंदणी किंवा ताणनाशक फवारणी करणे, पाणी भरणे, कापणी व मशिनद्वारे दाणे काढणे आदी खर्च करावा लागतो. अचानक भाव घसरल्याने केलेला खर्च निघतो की नाही, अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

