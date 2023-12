Nashik News: जिल्ह्यात 1 जानेवारीपासून ‘माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियान; शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव

नाशिक : राज्य शासनाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री ‘माझी शाळा, सुंदर शाळा’ हे अभियान राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्यानुसार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदांच्या सर्व शाळांमध्ये एक जानेवारी २०२४ पासून हे अभियान प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहे.

प्राथमिक विभागाने शाळांना पत्र काढले असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांनी दिली. (majhi shala sundar shala campaign from January 1 in district Education Officer Nitin Bachhao Nashik News)