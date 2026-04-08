Nashik Crime : सिलिंडरचा काळाबाजार करणाऱ्या टोळीचा अड्डा उद्ध्वस्त; चौघांना बेड्या; तीन लाखांचा मुद्देमाल जप्त

नाशिक - घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरमधील गॅस काढून तो व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये भरून काळाबाजार करणाऱ्या टोळीचा गुन्हे शाखा युनिट एक व भद्रकाली पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करीत पर्दाफाश केला. या कारवाईत संशयित चौघांना अटक केली असून, तीन लाख १५ हजार ४०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी भद्रकाली पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..संदीप संतोष चव्हाण (वय-२८, रा. भीमवाडी, गंजमाळ), आसिफ अहमद शेख (३६, रा. हॅपीहोम कॉलनी), अनिल लहू घोडे (२९, रा. आम्रपाली रोड, उपनगर), संतोष अशोक पटेकर (२८, रा. आम्रपाली रोड, उपनगर) अशी गॅसचा काळाबाजार करताना अटक करण्यात आलेल्या संशयित चौघांची नावे आहेत.अमेरिका व इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे गॅस टंचाई निर्माण झाल्याचा फायदा घेत घरगुती गॅस सिलिंडरमधील गॅस व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये भरून काळाबाजार केला जात असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे अंमलदार नाझीमखान पठाण, संदीप भांड यांना मिळाली होती..त्यानुसार शहर गुन्हेशाखा युनिट एक आणि भद्रकाली पोलिस यांनी संयुक्तपणे भद्रकालीतील कुट्टी बाजार येथे पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू असलेल्या अवैध गॅसचा काळाबाजार अड्ड्याभोवती सापळा रचून छापा टाकला. त्यावेळी संशयित हे अवैधरीत्या मशिनद्वारे घरगुती सिलिंडरमधील गॅस व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये भरीत होते.या कारवाईत ३३ घरगुती गॅस सिलिंडर, १३ व्यावसायिक सिलिंडर, गॅस भरण्यासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रणा, इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे, तसेच माल वाहतुकीसाठीचे ॲपे रिक्षा असा एकूण ३ लाख १५ हजार ४०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..आयुक्त संदीप कर्णिक, गुन्हेशाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखा युनिट-१चे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल, उपनिरीक्षक चेतन श्रीवंत, प्रवीण वाघमारे, संदीप भांडे, प्रदीप म्हसदे, प्रशांत मरकड, विशाल देवरे, योगिराज गायकवाड, देविदास ठाकरे, विशाल काठे, अमोल कोष्टी, मुख्तार शेख, जगेश्वर बोरसे, महिला पोलीस अनुजा येवले तसेच भद्रकाली पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक सत्यवान पवार, सतीश साळुंके, कयुम अली सय्यद, अविनाश जुंदरे, प्रभाकर आहेर, नीलेश विखे, अविनाश थेटे यांनी कारवाई केली.