Makar Sankranti 2026 : २३ वर्षांनंतर दुर्मिळ योग! मकरसंक्रांत आणि षट्‌तिला एकादशी एकाच दिवशी; जाणून घ्या महत्त्व

Rare Coincidence of Makar Sankranti and Shattila Ekadashi After 23 Years : मकरसंक्रांत आणि षट्‌तिला एकादशीच्या दुर्मिळ योगामुळे तिळगूळ, भोगीची भाजी व सुगड खरेदीसाठी नाशिकच्या बाजारपेठेत नागरिकांची मोठी गर्दी झाली आहे.
नाशिक: तब्बल २३ वर्षांनंतर यंदा मकरसंक्रांत आणि षट्‌तिला एकादशीचा दुर्मिळ योग जुळून आल्याने यंदाची मकरसंक्रांत विशेष महत्त्वाची ठरणार आहे. असा योग पुन्हा थेट २०४५ मध्येच जुळून येणार असून, त्यापूर्वी हा योग १९८५, २००३, २००४ आणि यंदा २०२६ मध्येच जुळून आल्याची माहिती धर्मशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. नरेंद्र धारणे यांनी दिली.

