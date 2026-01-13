नाशिक: तब्बल २३ वर्षांनंतर यंदा मकरसंक्रांत आणि षट्तिला एकादशीचा दुर्मिळ योग जुळून आल्याने यंदाची मकरसंक्रांत विशेष महत्त्वाची ठरणार आहे. असा योग पुन्हा थेट २०४५ मध्येच जुळून येणार असून, त्यापूर्वी हा योग १९८५, २००३, २००४ आणि यंदा २०२६ मध्येच जुळून आल्याची माहिती धर्मशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. नरेंद्र धारणे यांनी दिली..मकरसंक्रांत हा सूर्याच्या उत्तरायण प्रवासाची सुरुवात दर्शविणारा अत्यंत शुभ सण मानला जातो. या दिवशी सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो, त्यामुळे या सणाला विशेष धार्मिक व आध्यात्मिक महत्त्व आहे. मकरसंक्रांतीच्या दिवशी केलेली पूजा आरोग्य, समृद्धी आणि पुण्यप्राप्ती करून देते, अशी श्रद्धा आहे.या दिवशी पहाटे लवकर उठून तीळ-उटण्याने अभ्यंगस्नान करावे. त्यानंतर नवीन वस्त्रे परिधान करून देवपूजा करावी. .देवाला तिळाचे लाडू, गूळ आणि तिळगुळाचा नैवेद्य अर्पण करण्याची परंपरा आहे. पूजेनंतर एकमेकांना तिळगूळ देत ‘तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला’ असे म्हणण्याची प्रथा आहे. दरम्यान, मकरसंक्रांतीच्या आदल्या दिवशी मंगळवारी (ता. १३) भोगी साजरी करण्यात येत असल्याने सोमवारी बाजारपेठेत भोगीची भाजी, तिळगूळ आणि सुगड खरेदीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी दिसून आली..आज भोगीचा सणमकरसंक्रांतीच्या आदल्या दिवशी भोगी साजरी केली जाते. या दिवशी भोगीची भाजी, तीळ टाकलेली भाकरी यांचा नैवेद्य दाखविला जातो. भोगीला सुगड म्हणजे मातीचे छोटे मडके पुजले जाते. सुगडाला हळद-कुंकू लावून त्यात बोर, उसाचे तुकडे व तिळगूळ ठेवून घरोघरी पूजन केले जाते..Taj Mahal: ताजमहलात काय होणार? उरुस की शिवतांडव? हिंदू महासभेने घेतला 'हा' निर्णय.षट्तिला एकादशीचे धार्मिक महत्त्वतिलोदक स्नान : अंघोळीच्या पाण्यात तीळ टाकून स्नान करणेतिलोद्वर्तन : शरीराला तिळाचे उटणे लावणेतीळ हवन : अग्नीमध्ये तिळाची आहुती देणेतिलोदक : पितरांना तिळमिश्रित पाणी अर्पण करणेतिलभक्षण : अन्नात तीळ सेवन करणेतीळदान : गरजूंना तीळदान देणे.वर्षातील पहिला सण असलेली मकरसंक्रांत आणि षट्तिला एकादशी यांचा दुर्मिळ योग जुळून आल्याने या दिवशी तिळाचा सहा प्रकारे उपयोग करण्याला विशेष महत्त्व आहे. एकादशीचा उपवास करणाऱ्यांसाठी तिळगूळ उपवासात चालतो, त्यामुळे त्याच दिवशी अर्पण केलेला नैवेद्यही फलदायी ठरतो.-डॉ. नरेंद्र धारणे, धर्मशास्त्राचे अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.