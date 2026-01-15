Nashik Kite Festival : पेच रंगले अन् पतंग काटले! सायंकाळी लुकलुकणाऱ्या आकाशदिव्यांनी उजळले नाशिकचे आकाश

नाशिक: हवेत झेपावणाऱ्या रंगीबेरंगी पतंगी...ढील देत इतरांना स्पर्धेसाठी दिलेले आव्हान.. एकमेकांचा मांजा खेचत पतंग कापताना लागलेली चुरस... असे उत्साहपूर्ण वातावरण बुधवारी (ता. १४) शहरात बघायला मिळाले. दिवसभर पतंगांनी आसमंत व्यापले होते. ‘गई बोल रे धिना’चा नारा ऐकू येत होता. संगीताच्या तालावर थिरकत अवघे कुटुंब पतंगोत्सवात रंगले होते..नवीन वर्षातील पहिला सण असलेल्या मकर संक्रांतीनिमित्त पतंगबाजीचा विशेष उत्साह बघायला मिळाला. तत्पूर्वी मंगळवारी (ता. १३) मांजा आणि पतंग खरेदीसाठी बाजारपेठेत मोठी गर्दी झाली होती. रविवार पेठ, रविवार कारंजा या भागात विक्रेत्यांनी दुकान मांडलेले होते. रात्री उशिरापर्यंत खरेदीचा ओघ सुरू होता. तर बुधवारी सकाळी आठपासूनच इमारतीच्या गच्चीवर बच्चेकंपनीने गर्दी केली होती. .अवघ्या काही वेळेत आकाश पतंगींनी व्यापले होते. एकमेकांची पतंग कापत युवा वर्गाने जल्लोष केला. पतंगोत्सवाचा उत्साह वाढविण्यासाठी संगीत व्यवस्था अनेक ठिकाणी केलेली होती. पतंग कापताच ‘गई बोल रे निधा’चा आवाज देत जल्लोष सुरू होता. जुने नाशिक परिसरातील दाट वस्तीतही उत्सवाचा आनंद घेताना रहिवासी दंग झाले होते. तर उपनगरी भागांमध्येदेखील ठिकठिकाणी इमारतींवर युवा वर्गाने ठाण मांडले होते. अनेक ठिकाणी सहकुटुंब पतंगबाजी करत जल्लोष सुरु होता..आनंद द्विगुणितबाजारपेठेत चार ते पाच फुटाचे पतंग विक्रीसाठी उपलब्ध होते. वातावरणात वारा वाहता असल्याने पतंगबाजीचा आनंद द्विगुणित झाला होता. मोठे पतंग तसेच वेगवेगळ्या आकारातील पतंगांनी लक्ष वेधले होते. सायंकाळी अंधार पडल्यानंतर आकाश दिवा लावलेले पतंग आकाशात ताऱ्याप्रमाणे लुकलुकत होते..Niti Ayog : डोंगर सर केला! निर्यातीत उत्तराखंड देशात नंबर १; CM धामींनी जनतेला दिले विजयाचे श्रेय.समाजमाध्यमावर धमालपतंगबाजीदरम्यान टिपलेली छायाचित्रे, चित्रफिती समाज माध्यमावर प्रसारित केल्या जात होत्या. त्यास नेटकऱ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. विशेषतः लहान मुलांच्या चित्रफितींमधील रंजकता पसंतीला उतरत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.