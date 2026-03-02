Malegaon News : वीज कंपनीचा हलगर्जीपणा की तांत्रिक बिघाड?; उच्चदाब वाहिनीमुळे माती आणि खडक वितळले

मालेगाव: शहरानजीकच्या सायने हद्दीत स्पिनिंग मिलच्या बाजूला असलेल्या मोकळ्या पटांगणात ११ केव्ही उच्चदाब वाहिनी रात्रभर जमिनीवर पडली. वीज प्रवाह सुरू राहिल्याने जमिनीतील माती व दगड वितळून लाव्हासारखा पदार्थ तयार झाला आहे. .दरम्यान वीज कंपनीने ही तांत्रिक बाब असल्याचे कळविले आहे. तर महसूल प्रशासनाने विजेच्या हाय होल्टेजमुळे माती व खडकावर परिणाम झाल्याने ठिकाणी गर्दी करु नये असे आवाहन केले आहे. स्थानिक रहिवासी उमैर अन्सारी यांनी म्हणाले की, वीजेचा खांब हाय टेन्शन तारांच्या झडपेत आल्यामुळे रात्रभर जमिनीत वीज प्रवाह उतरला होता. वीज प्रवाह उतरल्याने माती व दगडाचा मोठा लगदा तयार झाला..मालेगाव पॉवर सप्लाय लिमिटेडची स्वयंचलित सुरक्षा यंत्रणा (सर्किट ब्रेकर) ट्रिप झाली नाही. त्यामुळे वीज पुरवठा रात्रभर सुरूच राहिला. घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. मालेगाव पॉवर सप्लाय कंपनी सामान्य लोकांच्या जीवाशी खेळत आहे. अशी तक्रार केली..रात्रभर हाय व्होल्टेज वीज प्रवाह जमिनीत उतरल्यामुळे निर्माण झालेल्या तीव्र उष्णतेने माती, वाळू व दगड वितळवून काचेसारखा लाव्हारस तयार झाल्याचे सांगितले जाते. तज्ज्ञांच्या मते येथील तापमान शेकडो अंश सेल्सिअसवर गेले असण्याची शक्यता आहे. घटना स्थळाजवळून जाणाऱ्या माणसे व जनावरांच्या जीवाला धोका पोहोचला असता..दरम्यान, उच्च दाब वीज वाहिणी रात्रभर जमीनीवर पडून रािहल्याने या भागातील जमीन आणि दगडावर मोठा परिणाम झाला. नागरिकांचा चुकून अपघाताने र्संपक आला असता तरी त्यातून मोठाच अनर्थ घडला असता केवळ सुदैव म्हणूनच मोठी दुघर्टना टळली. या घटनेला जबाबदार असलेल्या कारवाई करावी. अशी मागणी आहे..महापालिका क्षेत्रात बेकायदेशीर प्लॅस्टिक गिट्टी कारखाने, तसेच प्रदूषण करणाऱ्या इतर घटकांवर कारवाईसंदर्भात महापालिका उदासीन आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाचेही उल्लंघन होते. प्लॅस्टिक कचरा बाहेरून येतो. त्यावर गिट्टी कारखाने चालविले जातात. बेकायदेशीर साबण तयार करण्याचे कारखाने व स्लॅटर हाउसही महापालिका कक्षेत आहेत. हे बंद करण्याची जबाबदारी महापालिका, पोलिस व महसूल प्रशासनाची असून, तत्काळ कारवाई केली पाहिजे.- निखिल पवार, सामाजिक कार्यकर्ते.Khadakwasla Bridge: खडकवासला पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात, २६ मे रोजी वाहतुकीसाठी खुला.नागरिकांनी घटनास्थळी जाऊ नये. ‘हाय व्होल्टेज’मुळे माती व खडक वितळला आहे. वीज कंपनीत जमा झालेला लाव्हासारखा लगदा बाजूला करीत असून, कार्यवाही सुरू झाली. सहसंचालक राजेंद्र पवार यांच्याशी बोलणे झाले. ते तज्ज्ञांचे पथक पाठवत आहेत.- ज्योती देवरे, अपर तहसीलदार, मालेगाव.जिल्हा हा ज्वालामुखी क्षेत्र नाही. या भागात पृथ्वीच्या भूगर्भातून प्राकृतिक लाव्हा निघणे असंभव आहे. जुन्या अंडरग्राउंड जॉइंट चेंबरमध्ये बुटामीन किंवा टार भरलेले असावे. उष्णतेच्या तीव्रतेने ते बाहेर आले असावे, असा अंदाज आहे. चौकशीत कारण स्पष्ट होईल. अग्निशमन विभागाने दोन हजार लिटर पाणी पदार्थ थंड करण्यासाठी वापरले. मात्र, सर्व पाणी जमिनीत मुरून त्याचे बाष्पीभवन होत आहे.- संजय पवार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मालेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.