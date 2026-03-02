नाशिक

Malegaon News : वीज कंपनीचा हलगर्जीपणा की तांत्रिक बिघाड?; उच्चदाब वाहिनीमुळे माती आणि खडक वितळले

High-Tension Wire Melts Soil into Lava-Like Substance in Malegaon : स्पिनिंग मिलच्या बाजूला असलेल्या मोकळ्या पटांगणात ११ केव्ही उच्चदाब वाहिनी रात्रभर जमिनीवर पडली. वीज प्रवाह सुरू राहिल्याने जमिनीतील माती व दगड वितळून लाव्हासारखा पदार्थ तयार झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: शहरानजीकच्या सायने हद्दीत स्पिनिंग मिलच्या बाजूला असलेल्या मोकळ्या पटांगणात ११ केव्ही उच्चदाब वाहिनी रात्रभर जमिनीवर पडली. वीज प्रवाह सुरू राहिल्याने जमिनीतील माती व दगड वितळून लाव्हासारखा पदार्थ तयार झाला आहे.

