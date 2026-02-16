Malegaon News : आता अवघ्या महाराष्ट्रात राबवणार 'मालेगाव शैक्षणिक पॅटर्न'; शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची मोठी घोषणा

मालेगाव शहर: विद्यार्थ्यांच्या मनातील गणिताची भीती दूर करून आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी शिक्षकांचे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. मालेगाव तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांनी ॲबॅकस परीक्षेत ऐतिहासिक विक्रम केला असून, हा ‘मालेगाव पॅटर्न’ आता राज्यभरातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले जातील, असे प्रतिपादन शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केले..येथील रेणुका लॉन्समध्ये आय-जीनिअस ॲकॅडमी इंडियातर्फे आयोजित पारितोषिक वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. या वेळी गटशिक्षणाधिकारी नीलेश पाटील आणि ॲकॅडमीच्या नीता पवार उपस्थित होत्या..या उपक्रमात २० जिल्हा परिषद शाळांमधील ५८० विद्यार्थ्यांनी अवघ्या १० मिनिटांत १०० गणिते सोडवून ‘वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये नोंद केली. तसेच ४८६ विद्यार्थ्यांनी राज्यस्तरीय परीक्षा दिली. यशस्वी विद्यार्थ्यांना मेडल, प्रमाणपत्र आणि ट्रॉफी देऊन गौरविण्यात आले, तर मुख्याध्यापकांचाही सत्कार करण्यात आला. या वेळी शिक्षण विस्ताराधिकारी तानाजी घोंगडे, केंद्रप्रमुख संजय देसले, सुरेश पाटील, राजेंद्र ठाकरे यांच्यासह शिक्षक व पालक उपस्थित होते..Satara News: सह्याद्रीच्या जंगलातील नागेश्वर डोंगरावर शंभूभक्तीला उधाण; कोयनेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयातून जात दर्शनाचा लाभ!.उपक्रमाची वैशिष्ट्येविक्रमी कामगिरी : ५८० विद्यार्थ्यांनी अवघ्या १० मिनिटांत १०० गणिते अचूक सोडवून वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नाव नोंदविले.राज्यस्तरीय यश : तालुक्यातील ४८६ विद्यार्थ्यांनी राज्यस्तरीय ॲबॅकस परीक्षेत सहभाग नोंदवून यश संपादन केले.मंत्र्यांचे आश्वासन : मालेगावचा हा यशस्वी शैक्षणिक पॅटर्न संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविणार.बक्षीस वितरण : गुणवंत विद्यार्थ्यांना ट्रॉफी, मेडल आणि प्रमाणपत्राने सन्मानित करण्यात आले.मुख्याध्यापकांचा गौरव : उपक्रम राबविणाऱ्या २० शाळांच्या मुख्याध्यापकांचा आणि शिक्षकांचा विशेष सत्कार..सहभागी शाळाजिल्हा परिषद शाळा, डाबली; जिल्हा परिषद शाळा, पिंपळगाव; जिल्हा परिषद शाळा, जळगाव; जिल्हा परिषद शाळा, देवघट; जिल्हा परिषद शाळा, दहिवाळ; जिल्हा परिषद शाळा, कळवाडी; जिल्हा परिषद शाळा, पाटणे; जिल्हा परिषद शाळा, टेहेरे; जिल्हा परिषद शाळा, टाकळी; जिल्हा परिषद शाळा, मांजरे; जिल्हा परिषद शाळा, शिरसोंडी; जिल्हा परिषद शाळा, वडेल; जिल्हा परिषद शाळा, अजंग; जिल्हा परिषद शाळा, नांदगाव; जिल्हा परिषद शाळा, सौंदाणे; जिल्हा परिषद शाळा, येसगाव बुद्रुक; जिल्हा परिषद शाळा, निमगाव; जिल्हा परिषद शाळा, सोनज; जिल्हा परिषद शाळा, दाभाडी आणि जिल्हा परिषद शाळा, कौळाणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.