नाशिक

Malegaon News : आता अवघ्या महाराष्ट्रात राबवणार 'मालेगाव शैक्षणिक पॅटर्न'; शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची मोठी घोषणा

Abacus World Record Achievement in Malegaon : मालेगाव तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांनी ॲबॅकस परीक्षेत ऐतिहासिक विक्रम केला असून, हा ‘मालेगाव पॅटर्न’ आता राज्यभरातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले जातील, असे प्रतिपादन शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केले.
Dada Bhuse

Dada Bhuse

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव शहर: विद्यार्थ्यांच्या मनातील गणिताची भीती दूर करून आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी शिक्षकांचे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. मालेगाव तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांनी ॲबॅकस परीक्षेत ऐतिहासिक विक्रम केला असून, हा ‘मालेगाव पॅटर्न’ आता राज्यभरातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले जातील, असे प्रतिपादन शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केले.

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
maharashtra
education
Education minister
dada bhuse

Related Stories

No stories found.