Malegaon Accident कर्तव्य बजावून घरी परतताना काळाचा घाला; चेतन अहिरे यांचा अपघाती अंत

मालेगाव: शहराजवळील चंदनपुरी गेट रस्त्यातील म्हाळदे फाटा वळणावर दुचाकी व कंटेनर (बीपी ६५ बीए ०३४४)चा अपघात होऊन तालुका पोलिस ठाण्यात कार्यरत गृहरक्षक दलाचे जवान चेतन यशवंत अहिरे (वय २६) यांचा मृत्यू झाला. रविवारी (ता. ७) रात्री चेतन मुंबई-आग्रा महामार्गावरून आपल्या मूळगावी पाटणे येथे दुचाकीने जात असताना कंटेनरला धडक बसली. .या अपघातात ते जखमी झाले. घटनेची माहिती मिळताच सामाजिक कार्यकर्ते एस. के. खालिद व आरिफ खान यांची टीम घटनास्थळी दाखल झाली. चेतन हे रस्त्याच्या कडेला रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या अवस्थेत आढळले..घटनास्थळी उपस्थित नागरिकांच्या सहाय्याने तातडीने त्यांना मालेगाव शहरातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना पवारवाडी पोलिस ठाणे हद्दीत घडली..Accident News : साक्री-शिर्डी महामार्गावर भीषण अपघात; दोन सख्या भावांसह तिघांचा जागीच मृत्यू.चेतन हे सात वर्षांपासून गृहरक्षक दलात जवान म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या मागे आई, वडील आणि भाऊ असा परिवार आहे. सोमवारी (ता. ८) पाटणे येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. चेतन अहिरे सटाणा येथील वृत्तपत्र विक्रेते संजय अहिरे यांचे पुतणे होत.