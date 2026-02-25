Kirit Somaiya : मालेगावात जन्मदाखल्यांचा 'महाघोटाळा'; ४,४०० प्रमाणपत्रे रद्द, किरीट सोमय्या आक्रमक!

मालेगाव: राज्यात सर्वाधिक चार हजार ४०० जन्मप्रमाणपत्रे मालेगावात रद्द करण्यात आल्याची माहिती देत भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणाला राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडले आहे. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जन्मदाखले मिळविणे हा गंभीर प्रकार असून, संबंधितांची नावे विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन (एसआयआर) मोहिमेंतर्गत मतदारयादीतून वगळावीत, अशी मागणी त्यांनी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे..या प्रकरणामुळे शहरातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून, सोमय्या यांच्या वक्तव्यावर काही सामाजिक कार्यकर्ते व इस्लाम पक्षाने तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. मालेगावातील कथित बनावट जन्मदाखले प्रकरण गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे. या संदर्भात चार वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये एकूण एक हजार ८३ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. यात नायब तहसीलदार तसेच महापालिकेतील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. अटक करण्यात आलेल्या काही संशयितांना अद्याप जामीन मिळालेला नाही..या प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी शासनाने विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठीत केले आहे. तसेच, महापालिकेच्या पहिल्याच महासभेत हा मुद्दा गाजला असून, सातसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. समितीचा अहवाल लवकरच महासभेपुढे मांडला जाणार आहे..सोमय्यांचा आरोप : ‘पुरावा नसलेले लाभार्थी’अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण व अपर पोलिस अधीक्षक तेगबीरसिंह संधू यांच्याबरोबर बैठक घेतल्यावर पत्रकारांशी बोलताना सोमय्या म्हणाले, की रद्द करण्यात आलेल्या चार हजार ४०० जन्मप्रमाणपत्रधारकांपैकी एकाही व्यक्तीने भारतात जन्म झाल्याचा ठोस पुरावा सादर केलेला नाही. काही प्रकरणांत वय कमी दाखविण्यासाठी खोटी कागदपत्रे वापरली गेली. अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे..त्यांनी सांगितले, की संबंधितांची यादी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली असून, मतदारयादीतील नावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन मिळाले आहे. गुरुवारी (ता. २६) या संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनाही भेटणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..पुढील प्रक्रिया आणि अपेक्षाया प्रकरणात आणखी सुमारे दोन हजार लाभार्थ्यांची चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शासनाच्या तपासानंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. जन्मदाखले रद्द झालेल्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह नव्याने अर्ज करावेत, असे आवाहनही करण्यात आले आहे..पवारांच्या राज्यसभेसाठी लेकीची फिल्डिंग! संजय राऊतांशी चर्चा, खर्गे आणि उद्धव ठाकरेंना भेटणार सुप्रिया सुळे.दरम्यान, विरोधी पक्ष व काही सामाजिक संघटनांनी सोमय्या यांच्या वक्तव्याचा निषेध करीत शहराची प्रतिमा मलिन करण्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कारवाईबरोबरच राजकीय संघर्षही तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत..महापौरांचे पत्र; राजकीय तणावदरम्यान, सोमय्या यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापौर नसरीन बानो यांनी आयुक्त रवींद्र जाधव यांना लेखी पत्र दिले होते. महासभेच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कागदपत्रे देऊ नयेत, अशी सूचना पत्रात करण्यात आली होती. यावर प्रतिक्रिया देताना सोमय्या म्हणाले, की महापालिकेत येण्यास कोणी विरोध करीत असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. माझ्यासाठी देशाची सुरक्षितता सर्वांत महत्त्वाची आहे. कोणताही ठराव झाला तरी शासन आणि देशाचा कारभार घटनेनुसारच चालतो. तसेच, त्यांनी अपर पोलिस अधीक्षक, तहसीलदार आणि आयुक्त यांच्या कामाचे कौतुकही केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.