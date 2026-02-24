Kirit Somaiya : मालेगावात महापौरांचा आक्रमक पवित्रा! किरीट सोमय्यांना कागदपत्रे न देण्याचे आयुक्तांना आदेश

मालेगाव: महापौर नसरीन बानो खालिद शेख यांनी आयुक्त रवींद्र जाधव यांना महापौर व महासभेच्या परवानगीशिवाय कोणतेही कागदपत्रे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना देवू नयेत अशा लेखी सूचना दिल्या आहेत. भाजप नेते किरीट सोमय्या मंगळवारी (ता. २४) पुन्हा मालेगाव दौऱ्यावर येत आहेत. जन्म दाखल्याप्रकरणी ते अप्पर जिल्हाधिकारी व अप्पर पोलिस अधिक्षक कार्यालयात बैठक घेणार आहेत. भाजपच्या मालेगाव जिल्हा एसआयआर कमिटीची बैठक घेणार आहेत. .श्री. सोमय्या यांनी येथील जन्मदाखले प्रकरण उचलून धरले. शासनाने तपासासाठी एसआयटी गठित केली. या प्रकरणी शेकडो नागरिकांवर गुन्हे दाखल झाले. यातील काही जण अजूनही न्यायालयीन कोठडीत आहेत. शासनाने येथील तीन हजारावर जन्मदाखले रद्द केले आहेत. श्री. सोमय्या यांनी मालेगावमधून रोहिंग्या व बांगलादेशींनी जन्मदाखले मिळविल्याचा आरोप वारंवार केला आहे. येथील मायनॉरिटी डिफेन्स कमिटीचे माजी आमदार आसिफ शेख व मुश्तकिम डिग्निटी यांच्याकडून गुन्हे दाखल झालेल्यांना कायदेशीर मदत दिली जात आहे..कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्याला महापालिका अधिनियमानुसार दस्तऐवज देण्याचा विशेष हक्क नाही. त्यामुळे आरोग्याधिकारी, आयुक्त यांनी महापौरांना विश्वासात घेतल्याशिवाय किंवा महासभेची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय सोमय्या यांना कोणतीही माहिती देवू नये अशी तंबी महापौरांनी पत्राद्वारे दिली आहे..काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते Hanumant Pawar यांना भाजपच्या Tushar Damgude यांच्यासह ३-४ जणांकडून मारहण.महापौरांचे पत्रचौकशीत एकही रोहिंग्या किंवा बांगलादेशी आढळला नाही. त्यामुळे सोमय्या मालेगावला बदनाम करीत असून, अल्पसंख्याकांना लक्ष करीत असल्याचे मायनॉरिटी डिफेन्स कमिटीने म्हटले आहे. पहिल्याच महासभेत जन्मदाखल्यांचा विषय चर्चेत आला. महासभेने विशेष कमिटी स्थापन केली आहे. सोमय्या यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापौर नसरीन बानो यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आयुक्तांना पत्र दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.