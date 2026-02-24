नाशिक

Kirit Somaiya : मालेगावात महापौरांचा आक्रमक पवित्रा! किरीट सोमय्यांना कागदपत्रे न देण्याचे आयुक्तांना आदेश

Mayor Directs Officials Not to Share Documents Without Approval : खालिद शेख यांनी आयुक्त रवींद्र जाधव यांना महापौर व महासभेच्या परवानगीशिवाय कोणतेही कागदपत्रे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना देवू नयेत अशा लेखी सूचना दिल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: महापौर नसरीन बानो खालिद शेख यांनी आयुक्त रवींद्र जाधव यांना महापौर व महासभेच्या परवानगीशिवाय कोणतेही कागदपत्रे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना देवू नयेत अशा लेखी सूचना दिल्या आहेत. भाजप नेते किरीट सोमय्या मंगळवारी (ता. २४) पुन्हा मालेगाव दौऱ्यावर येत आहेत. जन्म दाखल्याप्रकरणी ते अप्पर जिल्हाधिकारी व अप्पर पोलिस अधिक्षक कार्यालयात बैठक घेणार आहेत. भाजपच्या मालेगाव जिल्हा एसआयआर कमिटीची बैठक घेणार आहेत.

