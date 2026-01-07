Malegaon News : तुकाराम मुंडेंच्या आदेशाला केराची टोपली; मान्यता रद्द असूनही मालेगावात अंधशाळा सुरूच

नाशिक: दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी स्पष्ट आदेश देऊनही मालेगाव येथील (कै.) त्रिवणीदेवी तुळशीराम पाटोदिया निवासी अंधशाळा आजही सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मान्यता रद्द करून शाळा सुरू ठेवल्यास तत्काळ सील व गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश असतानाही प्रशासनाने डोळेझाक केल्याने शासनाच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखविल्याचा गंभीर आरोप होत आहे..या शाळेबाबत सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानद्यान यांनी २७ डिसेंबर २०२३ मध्ये जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. प्रत्यक्षात केवळ सात विद्यार्थी असताना कागदोपत्री ५० विद्यार्थी आणि सुमारे २४ कर्मचारी दाखवून शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. त्यानुसार जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकाऱ्यांनी मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविला. .तपास अहवालाच्या आधारे ३ मे २०२५ मध्ये अंधशाळेची मान्यता रद्द करण्यात आली. संस्थाचालकांनी मंत्रालयात अपील केले; मात्र सचिव मुंडे यांनी ते फेटाळून लावत ३० ऑक्टोबर २०२५ मध्ये शाळा सुरू राहिल्यास सील व गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. इतक्या स्पष्ट आदेशानंतरही प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. उलट शाळा सुरूच असल्याने प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. आर्थिक लाभासाठी नियम पायदळी तुडविले जात असताना जबाबदार यंत्रणा मौन बाळगत असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे..Nita Hole: पुतळा बसवा, अन्यथा उपोषण: नीता होले; फुलेंच्या वंशजांची यवतमाळ येथे सावित्रीबाईंच्या पुतळास्थळाला भेट!.विद्यार्थ्यांचा प्रश्न ऐरणीवरमान्यता रद्द असतानाही अंध विद्यार्थ्यांना संस्थेत ठेवणे हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. थंडीच्या दिवसांत खिडक्या मोडकळीस आल्याने त्यावर कापड लावण्यात आले आहे. सध्या येथे २५ विद्यार्थी असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे असून, त्यांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेकडे पूर्णतः दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.