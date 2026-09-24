Bull Swallows Gold Necklace : अंगावर काटा आणणारी घटना! बैलाच्या पोटात सापडली 3 तोळ्यांची सोन्याची पोत आणि प्लास्टिकचे गोळे; एक्स-रे काढल्यावर डॉक्टरही चकित

मालेगाव कॅम्प : बैलपोळ्याच्या दिवशी पुरणपोळीच्या नैवेद्यासोबत वनपट (ता. मालेगाव) येथील बैलाने चक्क तीन तोळ्यांची सोन्याची मंगळसूत्राची पोत गिळली. दोन बैलांपैकी नेमक्या कोणत्या बैलाने पोत गिळली, हे स्पष्ट नसल्याने शेतकरी कुटुंबाची चिंता वाढली. चाळीसगाव येथील तालुका पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालयातील डॉक्टरांनी क्ष-किरण तपासणी केली. त्यातून पोत नेमक्या कोणत्या बैलाच्या पोटात आहे, हे स्पष्ट झाले. त्यानंतर शस्त्रक्रिया करून सोन्याची पोत बाहेर काढण्यात आली..वनपट येथील शेतकरी शिवाजी वनाजी बोरसे बैलांची पूजा करून नैवेद्य दाखवत होते. त्यावेळी एका बैलाने नैवेद्यासोबत ताटातील सुमारे तीन तोळ्यांची सोन्याची पोत गिळली. हा प्रकार लक्षात येताच कुटुंबीयांची धावपळ उडाली. दोन बैलांपैकी कोणत्या बैलाने पोत गिळली, हे स्पष्ट झाले नव्हते..बोरसे यांनी सोमवारी (ता. २१) दोन्ही बैलांना चाळीसगाव येथील तालुका पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालयात आणले. पशुवैद्यकीय पथकाने दोन्ही बैलांची क्ष-किरण तपासणी केली. त्यात एका बैलाच्या पचनसंस्थेत सोन्याची पोत असल्याचे स्पष्ट झाले. पोत नेमक्या कोणत्या कप्प्यात अडकली आहे, याचेही निदान झाले. त्यानंतर डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया करून पोत सुरक्षितपणे बाहेर काढली. यावेळी पोटातून टेनिस बॉलच्या आकाराचे दोन प्लास्टिकचे गोळे, नायलॉन वायर, एक रुपयाची दोन आणि दोन रुपयाचे एक नाणेही बाहेर काढण्यात आले..₹1500 Installment Payment Update : लाडक्या बहिणींसाठी दिलासादायक बातमी! 'या' तारखेनंतर खात्यात जमा होणार ऑगस्ट महिन्याचे 1500 रुपये; 1 कोटी 66 लाख महिलांना मिळणार लाभ.सोन्याच्या माळेसोबत ६३ मणी मिळाले. उर्वरित ४१ मणीही शोधून काढण्यात आले. शस्त्रक्रियेनंतर बैलाची प्रकृती स्थिर असून तो उत्तम आहे. चाळीसगावचे सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. शितल पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. जावेद खाटीक यांनी शस्त्रक्रिया केली. पशुधन पर्यवेक्षक दीपक सपकाळे, अनिल अहिरे आणि गोरख भोई यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.