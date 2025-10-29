नाशिक

Malegaon Crime : मालेगावात अपहरणाचा प्रयत्न! ६ वर्षीय मुलाला पैशांचे आमिष दाखवून पळवले; सजग नागरिकांमुळे चिमुकल्याची सुटका

Gujarat Man Tries to Kidnap 6-Year-Old from Malegaon Area : मालेगावच्या दरेगाव भागात सहा वर्षीय मुलाचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न नागरिकांच्या सजगतेमुळे अयशस्वी ठरला. आरोपीला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले असून, या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
Kidnapping

Kidnapping

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: येथील दरेगाव भागातील शफी पार्क परिसरातून गुजरात येथील ३० वर्षीय भामट्याने सहावर्षीय मुलाला पैशांचे आमिष दाखवून रिक्षामधून पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सजग नागरिकांनी वेळेवर हस्तक्षेप करून मुलाची सुटका केली.

Loading content, please wait...
Gujarat
Nashik
Malegaon
police
crime
maharashtra
Crime News
Arrested

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com