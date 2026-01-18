नाशिक

Malegaon News : मालेगाव हादरवणारे डोंगराळे प्रकरण: सोमवारपासून साक्षीदारांची तपासणी, उज्ज्वल निकम मैदानात!

Fast Track Court to Hear Malegaon Case : विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांनी मालेगाव न्यायालयात उपस्थित राहून डोंगराळे हत्या प्रकरणातील साक्षीदारांची यादी सादर केली आणि पीडितेला न्याय मिळवून देण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
Ujjwal Nikam

Ujjwal Nikam

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: डोंगराळे येथील सव्वाचार वर्षीय चिमुकलीवरील लैंगिक अत्याचार व निर्घृण हत्या प्रकरणाचा खटला शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करून आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी दिली. या खटल्याची सुनावणी मालेगाव येथील जलदगती न्यायालयात होणार असून, सोमवारपासून (ता. १९) साक्षीदारांची तपासणी सुरू होणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
maharashtra
Court
Justice
law
sexual assault
pocso
fast track court

Related Stories

No stories found.