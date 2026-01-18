Malegaon News : मालेगाव हादरवणारे डोंगराळे प्रकरण: सोमवारपासून साक्षीदारांची तपासणी, उज्ज्वल निकम मैदानात!

मालेगाव: डोंगराळे येथील सव्वाचार वर्षीय चिमुकलीवरील लैंगिक अत्याचार व निर्घृण हत्या प्रकरणाचा खटला शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करून आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी दिली. या खटल्याची सुनावणी मालेगाव येथील जलदगती न्यायालयात होणार असून, सोमवारपासून (ता. १९) साक्षीदारांची तपासणी सुरू होणार आहे..ॲड. निकम यांनी शनिवारी (ता. १७) प्रथमच मालेगाव येथे भेट देत न्यायालयात साक्षीदारांची यादी सादर केली. १९ जानेवारीला पाच, तर २० जानेवारीला चार साक्षीदारांची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खटल्याचे काम वेळकाढूपणा न करता वेगाने पूर्ण केले जाईल, असेही त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. .Bhandara Accident: क्रेनवरून पडून कामगाराचा मृत्यू; सनफ्लॅग कंपनीत भीषण अपघात, पाय घसरल्याने ७० फूट खाली कोसळला!.डोंगराळे (ता. मालेगाव) येथे १६ नोव्हेंबरला शेजारी राहणाऱ्या शेखर ऊर्फ विजय खैरनार या नराधमाने सव्वाचारवर्षीय चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केली होती. या घटनेने संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली होती. पोलिसांनी आरोपीला त्याच रात्री ताब्यात घेऊन १७ नोव्हेंबरला अटक केली. या प्रकरणात पोलिसांनी अत्यंत वेगाने तपास पूर्ण करत अवघ्या २३ दिवसांत ४२५ पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. .यापूर्वी ॲड. निकम यांनी दोनवेळा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात युक्तिवाद केला आहे. हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून पीडितेला न्याय मिळवून देणे आणि समाजाला कठोर संदेश देणे, हा या संपूर्ण प्रक्रियेचा उद्देश असल्याचे ॲड. निकम यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.