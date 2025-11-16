नाशिक

Malegaon Crime : मालेगावात बनावट नोटा पकडण्याचा दुसरा प्रकार; वर्धा येथील दोघांकडून साडेपाच लाखांच्या फेक नोटा जप्त!

Second Fake Currency Seizure in Malegaon : मालेगावच्या तांबा काटा परिसरात पोलिसांनी सापळा रचून वर्धा येथील दोन तरुणांना बनावट नोटांसह ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून ५.५६ लाख रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: शहरात बनावट नोटा पकडण्याचा दुसरा प्रकार येथे घडला आहे. यापूर्वी शहरात दहा लाख रुपये आणणाऱ्या दोघांना तालुका पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याचा तपासदेखील सुरू असून, मध्य प्रदेश राज्यातील दोन जण फरारी आहेत. अद्यापही पोलिसांना ते मिळाले नाहीत. त्यातच येथील किल्ला पोलिस ठाणे हद्दीतील तांबा काटा परिसरात वर्धा येथील दोघे तरुण शहरात बनावट नोटा घेऊन आले होते.

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
police
crime
maharashtra
Crime News
money
Fake Currency
Criminal cases

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com