मालेगाव : येथील नयापुरा भागातील नुराणी मशिदीसमोरील गल्लीत खेळत असताना विजेचा धक्का (Malegaon electric shock) लागून पाच वर्षीय चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू झाला. गेल्या सहा दिवसांत विजेशी संबंधित तिसरी जीवितहानी झाल्याने संतप्त नागरिकांनी रात्री उशिरापर्यंत धरणे धरले. पोलिसांच्या आश्वासनानंतर पहाटे तीनच्या सुमारास आंदोलन मागे घेण्यात आले..मोहम्मद रुशान खलिकुज्जमा (वय ५, रा. नयापुरा, मालेगाव) हा बुधवारी (ता. १०) सायंकाळी गल्लीत खेळताना तो परिसरातील एका विद्युत खांबाजवळ गेला. संबंधित खांबात विद्युत प्रवाह असल्याने त्याला जोराचा धक्का बसला..नागरिकांनी तातडीने परिसरातील वीजपुरवठा खंडित करून त्याला बाहेर काढले. त्यानंतर त्याचे काका जमील अहमद जैनुलाब्दीन यांनी त्याला सामान्य रुग्णालयात दाखल केले. मात्र वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आलीम यांनी तपासणी करून त्याला मृत घोषित केले..या घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी नयापुरा भागात धरणे आंदोलन सुरू केले. खासगी वीज वितरण कंपनीच्या निष्काळजीपणामुळे अशा घटना घडत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. सहाय्यक पोलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बारवाल आणि आझादनगर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक प्रतापसिंग बहुरे यांनी आंदोलकांची समजूत काढल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..Comedian Pranit More Show : मृतदेहाच्या खासगी अवयवावरून अश्लील विनोद; कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या शोमधील KEM च्या विद्यार्थिनीचा व्हिडिओ पाहून युजर्स भडकले!.रुशानवर गुरुवारी सकाळी बडा कब्रस्तान येथे दफनविधी करण्यात आला. सामाजिक कार्यकर्ते शफीक शेख, सोहेल मास्टर, राशीद अय्युब, समाजवादी पक्षाचे गटनेते मुस्तकीम डिग्निटी, शफीक राणा, लुकमान इंजिनिअर, आरिफ मेंबर आदी उपस्थित होते..भरपाईची मागणीगुरुवारी (ता. ११) सकाळी पोलिस प्रशासन, खासगी वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि मृत मुलाच्या नातेवाईकांची बैठक झाली. यावेळी मुलाच्या कुटुंबीयांना १५ लाखांची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.