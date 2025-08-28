Dada Bhuse : ‘माझं गाव, माझी शाळा’ थीममध्ये शिक्षणमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गणेश आरास

मालेगाव शहर: सर्वत्र धामधुमीत श्रीगणेशाचे आगमन झाले. शहर व परिसरात विविध मंडळांसह घराघरांत गणेशाचे आगमन झाले. सोयगाव भागातील शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या निवासस्थानी विधिवत पूजाअर्चा करून श्रीगणेशाची स्थापना करण्यात आली. .यंदा राज्याच्या शिक्षण खात्याची जबाबदारी असल्याने मंत्री भुसे यांच्या निवासस्थानी ‘माझं गाव, माझी शाळा’ या लक्षवेधी थीमअंतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची आरास मांडण्यात आली आहे. या विशेष थीमद्वारे आरास सजावटीत शाळा, विद्यार्थी, बालभारती पुस्तक, बळीराजा, देशाचे रक्षण करणाऱ्या सैनिकांच्या प्रतिकृतींसह शाळेला जाणारी मुले, इतिहास शिकविणारे शिक्षक, इंग्रजी व मराठी मुळाक्षरे, लेखन-वाचन साहित्याचा समावेश करण्यात आला आहे..शिक्षण विभागाबद्दल अत्यंत आस्था असल्याने मंत्री भुसे यांनी सातत्याने संस्कार, शिस्त, संस्कृती यासह शेवटच्या गोरगरीब व वंचित घटकांतील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात गतिमान करण्यासाठी नवनवीन संकल्पना कार्यान्वित केल्या आहेत. राज्यातील विद्यार्थी, शिक्षक, पालक व शिक्षक संघटना यांना विश्वासात घेऊन कामकाज सुरू केले आहे. अर्थातच गणेशोत्सवातील ‘आरास’ हा केवळ सजावटीचा भाग नाही, तर तो भावना, परंपरा, कला आणि सामाजिक जाणिवा व्यक्त करण्याचे माध्यम आहे. हे एक प्रकारे गणरायाला दिलेले आदरपूर्ण आणि सर्जनशील अर्पण आहे..श्रीगणेशाला साकडे घालताना मंत्री भुसे म्हणाले, की गरिबातल्या गरीब विद्यार्थ्यालाही गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण मिळवून देण्यासाठी बळ मिळावे. या वेळी कुटुंबातील पत्नी अनिता भुसे, अजिंक्य भुसे, आविष्कार भुसे व दोन्ही स्नुषा व नातवंडे उपस्थित होती..Ashtavinayak Darshan : गणेशोत्सवात ओझर, मोरगाव, लेण्याद्रीला भाविकांची गर्दी.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षण विभागाची जबाबदारी आपल्या मालेगाववर सोपविली आहे. त्यानुसार जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षण मिळाले पाहिजे आणि राष्ट्रप्रेमाची भावना जोपासली गेली पाहिजे. आपल्या शिक्षण विभागाची थीम ‘राष्ट्र प्रथम’ आहे. हाच संदेश आमच्या कुटुंबाने या सजावटीतून दिला आहे. येणाऱ्या काळात देशभक्त व राष्ट्रप्रेमी नागरिक घडविणे हेच आमचे ध्येय आहे.-दादा भुसे, शिक्षणमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.