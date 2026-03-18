Malegaon News : टेहरे ग्रामस्थांचा एल्गार! बोगद्याच्या मागणीसाठी महामार्गावरील उड्डाणपुलाचे काम पाडले बंद

मालेगाव कॅम्प: राष्ट्रीय महामार्गावर टेहरे गावाजवळ बोगद्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी मंगळवारी (ता. १७) सुरू असलेले उड्डाणपुलाचे काम बंद पाडले. अपघाताचा ब्लॅक स्पॉट सोडून दुसऱ्याच जागेवर उड्डाणपूल होत आहे. वारंवार मागणी करूनही टेहरे बसस्थानकाजवळ बोगदा होत नसल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी उड्डाणपुलाचे काम बंद पाडले. मागणी मंजूर होईपर्यंत काम सुरू होऊ देणार नाही, अशी ठोस भूमिका त्यांनी घेतली आहे..महामार्गावरील टेहरे गाव अपघाताचे 'ब्लॅक स्पॉट' ठरले आहे. अनेकांना या ठिकाणी जीव गमवावा लागला. वेळोवेळी केलेले आंदोलन व पाठपुराव्यानंतर उड्डाणपुलाचे काम सुरू झाले. हे करीत असताना प्राधिकरणाकडून उड्डाणपुलाच्या जागेबाबत ग्रामस्थांची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. टेहरे बसस्थानकापासून अडीचशे मीटरवर उड्डाणपूल होत आहे. .टेहरे बसस्थानकाजवळ रस्त्याच्या पलीकडे येणाऱ्या-जाणाऱ्या पादचारी व वाहनधारकांसाठी बोगदा करावा, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीही ग्रामस्थांच्या भावनांचा विचार करत महामार्ग प्राधिकरणाशी पत्रव्यवहार केला. प्राधिकरणाने या पत्राची दखल घेतली. मात्र जून २०२६ पर्यंत उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण करू, सिंहस्थ कुंभमेळ्यानंतर महामार्ग सहापदरी होणार आहे. त्या वेळी निधी उपलब्ध करून बोगद्याचे काम करण्यात येईल, असे उत्तर प्राधिकरण अधिकारी श्रीकांत ढगे यांनी पत्रात दिले आहे..टेहरे स्थानकाजवळ तत्काळ बोगदा व्हावा, यासाठी मंत्री भुसे प्रयत्नशील आहेत. उड्डाणपुलाबरोबरच बोगद्याचे कामदेखील व्हायला हवे, अशा ग्रामस्थांच्या भावना आहेत. प्राधिकरण वेळ मारून नेत असल्याचा आरोप करत आंदोलनकर्त्यांनी उड्डाणपुलाचे कामच बंद पाडले. बाजार समितीचे सभापती चंद्रकांत शेवाळे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य संदीप पाटील व उपसरपंच श्रीकांत शेवाळे यांनी बोगद्याचे काम हाती घेतल्यानंतरच उड्डाणपुलाचे काम सुरू करू देणार, अशी ठोस भूमिका घेतली आहे..आंदोलनात सरपंच कविता पाटील, दीपक पाटील, उपसरपंच श्रीकांत शेवाळे, युवा सेनेचे हेमंत शेवाळे, निराधार समितीचे सदस्य गोकुळ शेवाळे, ग्रामपंचायत सदस्य सुधाकर पाटील, नाना शेवाळे, संदीप शेवाळे, मोहन शेवाळे, बबलू पाटील, पोलिसपाटील नीलेश पाटील आदींसह ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. प्राधिकरणाचे व्यवस्थापक राहुल पाटील व पोलिस निरीक्षक दीपक जाधव यांना हे निवेदन देण्यात आले..टेहरे ग्रामस्थांच्या आंदोलनामुळे महामार्गावरील उड्डाणपुलाचे काम स्थगित केले आहे. ग्रामस्थांच्या मागणीबाबत वरिष्ठांना कळविण्यात आले. वरिष्ठ पातळीवरून निर्णय होईपर्यंत उड्डाणपुलाचे काम बंद राहील.- राहुल पाटील, लायझिंग व्यवस्थापक, नाशिकटेहरे स्थानकाजवळ बोगदा होणे गरजेचे आहे. शाळकरी मुलांसह शेतकरी, नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन महामार्ग ओलांडावा लागतो. बोगदा होण्याबाबत लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत उड्डाणपुलाचे काम ग्रामस्थ सुरू होऊ देणार नाहीत.- हेमंत शेवाळे, युवा नेते, टेहरे.