Malegaon Crime : मालेगावात ८० लाखांचा मुद्देमाल जप्त! २० टन खैराच्या लाकडाची अवैध वाहतूक पोलिसांनी रोखली

मालेगाव: मालेगाव - मनमाड रस्त्यावरील कौळाणे फाट्याजवळ स्थानिक गुन्हे शाखा मालेगाव युनिट व मालेगाव वन पथकाने संयुक्त कारवाई करत २० टन लाकडाचा साठा आणि अवजड ट्रक असा एकूण ८० लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. ट्रकच्या दोघा चालकांनाही वन विभागाने चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. सुमारे ४० लाख रुपयाचे खैराचे लाकूड ट्रकमध्ये होते..स्थानिक गुन्हे शाखा उपनिरीक्षक दत्ता कांभिरे यांचे पथक मध्यरात्री गस्तीवर होते. कौळाणे फाट्याजवळील एका वजन काट्यालगत संशयास्पद १२ चाकी ट्रक (एचआर ४६ एफ ९६५२) उभा दिसला. पोलिसांनी ट्रकच्या चालकाकडे चौकशी केली असता त्यांच्या बोलण्यावरून संशय बळावला. ट्रकमध्ये लाकडे भरलेले असल्याचे सांगितल्यावर पोलिस पथकाने वनविभागाला माहिती कळविली. .नाशिक पूर्व वन विभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक शिवाजी सहाणे यांनी मालेगावचे वन परिमंडळ अधिकारी प्रकाश सोमवंशी ,वनरक्षक रमेश बागूल यांचेशी संपर्क साधून तत्काळ घटनास्थळ गाठले. ट्रक चालकाकडे चौकशी केली असता ना हरकत दाखला हा सुबाभूळ वृक्षाचा साठा आढळून आला मात्र खैर प्रजातींच्या लाकडाची वाहतूक केली जात असल्याचे निदर्शनास आले. मालेगाव सहायक वनसंरक्षक शेखर तनपुरे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी गायत्री सोनवणे यांनी ट्रक चालकाकडे चौकशी केली असतात खैराचे लाकूड हरियानामध्ये पोहोचविण्यात येणार होते असे त्यांनी सांगितले..कार्यवाही प्रसंगी पोलिस उपनिरीक्षक दत्ता कोंबिरे ,यांचे सर्व सहकारी, सहाय्यक वनसंरक्षक मालेगाव शेखर तनपुरे, वन अधिकारी प्रकाश सोमवंशी, रमेश बागूल, डेपोवन संरक्षक रवींद्र गवळी ,गोपाळ गवळी आदी उपस्थित होते. अवैद्य वाहतूक प्रकरणी मालेगाव वनपरिक्षेत्र कार्यालय गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..म्हैसूरमधून लाकडाचा साठा अवैधरीत्या मालेगावमार्गे पुढे महामार्गाने मध्य प्रदेशमधून हरियानाकडे नेला जाणार होता. साधारण तीन ते चार महिन्यापूर्वी खैराच्या झाडांची मोठ्या संख्येने एकाच ठिकाणाहून कत्तल करून लाकडांचे कोंडके साठवून ठेवत त्याची अवैध वाहतूक केली जात होती अशी माहिती प्रथमदर्शनी चौकशीत समोर आली आहे.- शेखर तनपुरे, सहाय्यक वनसंरक्षक.