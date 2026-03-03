नाशिक
Malegaon News : मालेगावच्या दरेगाव शिवारात 'विषाचा' धूर! अवैध प्लास्टिक कारखान्यांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
Health Crisis in Daregaon Due to Illegal Plastic Factories : प्लॅस्टिक कारखान्यामुळे दरेगावातील इनामदार, कोकणदरा, सय्यद पार्क, केडी पार्क, परिसरात दुर्गंधी पसरते.
मालेगाव: येथील दरेगाव शिवारातील चंद्रबाबा धरणाजवळ शेतात प्लॅस्टिक कारखाना सुरू आहे. प्लॅस्टिक कारखान्यामुळे दरेगावातील इनामदार, कोकणदरा, सय्यद पार्क, केडी पार्क, परिसरात दुर्गंधी पसरते. नागरिकांना गंभीर आजाराचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी करीत, नागरिकांनी प्लॅस्टिक कारखाना व डांबर प्लांटवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.