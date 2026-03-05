नाशिक

Malegaon Crime : करगोट्याने आवळला गळा; मालेगाव बलात्कार आणि खून खटल्यात डॉक्टरांची धक्कादायक साक्ष

Key Witnesses Testify in Malegaon Minor Murder Case : मालेगाव येथील पॉक्सो न्यायालयात बालिकेवरील अत्याचार व खून प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून, वैद्यकीय व फॉरेन्सिक साक्षीद्वारे महत्त्वाचे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले.
मालेगाव: डोंगराळे (ता. मालेगाव) येथील सव्वाचार वर्षीय बालिकेवर अत्याचार करून तिच्या निर्घृण खून प्रकरणी येथील न्यायालयात बुधवारी (ता. ४) तीन महत्त्वपूर्ण साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या. नराधम आरोपीने पीडितेचा करगोट्याने गळा आवळून खून केल्याचे साक्षीदरम्यान वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सांगितले. तसेच रक्ताचे डाग नराधमाच्या डीएनए अहवालावरून त्याचेच असल्याचे स्पष्ट झाले. विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी साक्षी नोंदविल्या.

