नाशिक

Malegaon Municipal Corporation : मालेगावकरांना मोठा दिलासा! पालिकेचे ११११ कोटींचे 'करमुक्त' बजेट सादर

₹1111.35 Crore Budget Submitted to Commissioner : अंदाजित उत्पन्न व खर्चाचे अंदाजपत्रक आयुक्त रवींद्र जाधव यांना लेखा विभागाकडून सादर करण्यात आले. सदर अंदाजपत्रकात कोणतीही करवाढ नाही.
Malegaon Municipal Corporation

Malegaon Municipal Corporation

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: येथील महापालिकेचा २०२५-२६ चा सुधारित व २०२६-२७ चे अंदाजित उत्पन्न व खर्चाचे अंदाजपत्रक आयुक्त रवींद्र जाधव यांना लेखा विभागाकडून सादर करण्यात आले. सदर अंदाजपत्रकात कोणतीही करवाढ नाही. एक हजार १११ कोटी ३५ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले.

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
maharashtra
Muncipal corporation
Project
tax
Energy
Revenue

Related Stories

No stories found.