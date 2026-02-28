Malegaon Municipal Corporation : मालेगावकरांना मोठा दिलासा! पालिकेचे ११११ कोटींचे 'करमुक्त' बजेट सादर

मालेगाव: येथील महापालिकेचा २०२५-२६ चा सुधारित व २०२६-२७ चे अंदाजित उत्पन्न व खर्चाचे अंदाजपत्रक आयुक्त रवींद्र जाधव यांना लेखा विभागाकडून सादर करण्यात आले. सदर अंदाजपत्रकात कोणतीही करवाढ नाही. एक हजार १११ कोटी ३५ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. .त्यात उत्पन्नाच्या माध्यमातून स्थानिक संस्था करापोटी अनुदान, दर व कर, जलदाय व्यवस्थेमुळे, भांडवली अनुदाने जमा, संकीर्ण, शिक्षण वेतनापोटी आदी माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या अनुदानाचा समावेश आहे. तर खर्चात मनपा अधिकारी, कर्मचारी वेतन, मानधन, सार्वजनिक सुरक्षितता, आरोग्य सोयी, शिक्षण, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज आदी खर्चाचा समावेश आहे..आयुक्तांकडून अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले जाईल. यात घरपट्टी व पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ नाही. स्थायी समितीकडून काही दुरुस्तीची शक्यता आहे. यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी ते महासभेपुढे ठेवले जाईल. अंदाजपत्रक सादर करताना अतिरिक्त आयुक्त रोहीदास दोरकुळकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गजानन पाटील, मुख्य लेखापरीक्षक शबाना शाहा, उपायुक्त, हेमलता डगळे, लेखाधिकारी हरिष डिंबर, लेखा लिपिक अन्सारी हफीज आदी उपस्थित होते. २०२४-२५ चे अंदाजपत्रक ९८८ कोटी ६९ लाख रुपयाचे, तर २०२५-२६ चे प्राथमिक अंदाजपत्रक १ हजार ५२ कोटी ९१ लाख रुपयाचे होते..असे आहे अंदाजपत्रकमहसुली उत्पन्न ५९९.०७ कोटी अपेक्षित आहे. प्रमुख बाबींकरिता ५९७.६१ कोटी खर्च अपेक्षितशासन अनुदानापोटी ४३०.९२ कोटी मिळणार असून,खर्च ४३० कोटी अपेक्षितमालमत्ता करात वाढ नाही. वाडिया व अली अकबर रुग्णालयाचे काम अंतिम टप्प्यात. वैद्यकीय सुविधांसाठी दोन कोटींची तरतूदअग्निशमन सेवा विस्तार व आधुनिकीकरणासाठी दोन कोटींची तरतूद.Mumbai News: धारावी प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा! पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा; कुर्ला, मुलुंड, भांडूप परिसरातल्या जागा निश्चित.विविध खेळांच्या क्रीडांगणांचा विकास व क्रीडाविषयक बाबींसाठीदोन कोटींची तरतूदशहरात वाहनतळ कामासाठी दहा लाखांची तरतूदमहापालिकेत ६७९ रिक्त जागा भरून संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी विभागनिहाय आर्थिक तरतूद.सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी २० लाखांची तरतूदद्याने येथील हॉस्पिटलसाठी तीन कोटींची तरतूदनवनिर्वाचित नगरसेवकांना विकासकामांसाठी प्रत्येकी चार लाखांची तरतूदस्वच्छतेसाठी ३० कोटींची भरीव तरतूदशहरात नवीन एलईडी दिवे लावण्यासाठी पाच कोटींची तरतूद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.