नाशिक

Malegaon Municipal Election : मालेगावात राजकीय रणकंदन! ८४ जागांसाठी ८३३ उमेदवार मैदानात; युती आणि आघाड्यांचा पुरता फज्जा

Political Equations Collapse Ahead of Malegaon Civic Elections : अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींमुळे निवडणूक वातावरण अधिकच तापले आहे.
Malegaon Municipal Election

Malegaon Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: येथील महानगरपालिका निवडणुकीत यंदा राजकीय गणिते पूर्णपणे बिघडली असून २१ प्रभागांतील ८४ जागांसाठी तब्बल ८३३ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींमुळे निवडणूक वातावरण अधिकच तापले आहे. पूर्व भागात एमआयएम विरुद्ध सेक्युलर फ्रंट, तर पश्चिम भागात भाजप-शिवसेना आमनेसामने अशी स्पष्ट लढत दिसून येत आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Nashik
Malegaon
maharashtra
NCP
Muncipal corporation
nashik muncipal election
Corporation Election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com