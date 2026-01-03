मालेगावात 301 उमेदवार आजमावणार नशीब, 225 जणांची माघार; शिवसेना, इस्लाम पार्टीने रोखली बंडखोरी, मंत्री भुसेंचीही शिष्टाई यशस्वी

मालेगाव : येथील महापालिकेच्या (Malegaon Municipal Corporation Election 2026) सार्वत्रिक निवडणुकीचे चित्र आता स्पष्ट झाले असून, २१ प्रभागांतील ८४ जागांसाठी अंतिम ३०१ उमेदवार नशीब आजमावणार आहेत. शुक्रवारी (ता. २) माघारीच्या मुदतीत तब्बल २२५ उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतल्याने निवडणुकीच्या रिंगणात आता खऱ्या अर्थाने रंगत आली आहे. शनिवारी (ता. ३) उमेदवारांना चिन्हांचे वाटप होणार असून, शहरात बहुतांशी ठिकाणी तिरंगी लढती होण्याची चिन्हे आहेत..शिवसेनेला यश, भाजपला धक्कामाघारीच्या शेवटच्या दिवशी बंडखोरांचे मन वळविण्यासाठी नेत्यांची पळापळ झाली. यात शिवसेना आणि इस्लाम पार्टीला बंडखोरी रोखण्यात मोठे यश आले. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आपल्या कौशल्याने शिवसेनेतील बंडखोरांना शांत केले. मात्र, भाजपला बंडखोरीचे ग्रहण लागले आहे. भाजप व्यापारी आघाडीचे प्रदेश सहसंयोजक नितीन पोफळे यांनी पक्षाच्या आदेशाला झुगारत प्रभाग १० ‘ड’मधून आपली उमेदवारी कायम ठेवली आहे..Ichalkaranji Municipal Corporation : इचलकरंजीत प्रतिस्पर्धी ठरले! दोन दिवसांत 383 उमेदवारांपैकी तब्बल 153 उमेदवारांनी घेतली माघार.यामुळे भाजपचे अधिकृत उमेदवार सुनील गायकवाड यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. दुसरीकडे, भाजपचे माजी महानगरप्रमुख विवेक वारुळे यांच्या पत्नी व माजी नगरसेविका दीपाली वारुळे यांनीही प्रभाग ९ ‘ब’मधून आपला अपक्ष अर्ज मागे न घेता बंडखोरी कायम ठेवली. विशेष म्हणजे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतः भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधूनही श्री. पोफळे व श्री. वारुळे यांची मनधरणी करण्यात भाजपला अपयश आले. त्यामुळे भाजप आणि ‘एमआयएम’चा काहीसा अपवाद वगळता इतर पक्षांनी आपले घर सावरले आहे..अठ्ठावन्न अपक्ष रिंगणातमाघारीनंतर अंतिम राहिलेल्या ३०१ उमेदवारांपैकी २४३ उमेदवार हे विविध राजकीय पक्षांचे आहेत, तर तब्बल ५८ उमेदवार अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे या अपक्ष उमेदवारांची मते कोणाचे गणित बिघडवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Gemini Horoscope : यशासाठी झगडल्याशिवाय पर्याय नाही, नोकरीच्या ठिकाणी मोठी जबाबदारी मिळेल, पण..; मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी कसं असेल नवीन वर्ष?.निवडणूक अधिकारीनिहाय माघारी व अंतिम उमेदवारअधिकारी क्रमांक माघारी उमेदवार१ ५० ४६२ ८८ ५०३ १४ ४०४ २२ ४४५ २१ ३८६ १८ ३६७ १२ ४७एकूण २२५ ३०१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.