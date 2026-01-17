नाशिक

Malegaon Husband Wife Victory : इतकी काट्याची लढत कधी पाहिली का? मालेगावात पती-पत्नीची जोडी सरस, पतीचा विजय फक्त 30 मतांनी!

Husband-Wife Duo Creates History in Malegaon Municipal Election : मालेगाव महापालिका निवडणुकीत पती-पत्नी जोडीने विजय मिळवत स्थानिक राजकारणात नवा इतिहास घडविला असून मतदारांचा विश्वास अधोरेखित झाला.
सकाळ डिजिटल टीम
मालेगाव : येथील महानगरपालिका निवडणुकीत २१ प्रभागांतून ८४ नगरसेवक विजयी (Husband and Wife Win Malegaon Municipal Corporation Election) झाले असून माजी आमदार आसिफ शेख यांच्या नेतृत्वाखालील इस्लाम पक्ष सर्वाधिक ३५ जागा जिंकत सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. इस्लाम पक्ष आणि समाजवादी पार्टी यांची युती यशस्वी ठरली असून समाजवादी पार्टीला सहा जागा मिळाल्या आहेत.

