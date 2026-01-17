Malegaon Husband Wife Victory : इतकी काट्याची लढत कधी पाहिली का? मालेगावात पती-पत्नीची जोडी सरस, पतीचा विजय फक्त 30 मतांनी!

मालेगाव : येथील महानगरपालिका निवडणुकीत २१ प्रभागांतून ८४ नगरसेवक विजयी (Husband and Wife Win Malegaon Municipal Corporation Election) झाले असून माजी आमदार आसिफ शेख यांच्या नेतृत्वाखालील इस्लाम पक्ष सर्वाधिक ३५ जागा जिंकत सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. इस्लाम पक्ष आणि समाजवादी पार्टी यांची युती यशस्वी ठरली असून समाजवादी पार्टीला सहा जागा मिळाल्या आहेत..स्वबळावर लढणाऱ्या एमआयएमला २१ जागांवर समाधान मानावे लागले. शिवसेना ने १८ जागा जिंकत चांगली कामगिरी केली, तर कॉंग्रेस ला तीन आणि भाजप ला केवळ दोन जागा मिळाल्या. इस्लाम पक्ष बहुमताच्या जवळ पोहोचल्याने पुन्हा शेख कुटुंबातील सदस्याला महापौरपदाची संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Malegaon Municipal Election Results : विधानसभेला 162 मतांनी पराभव स्वीकारलेल्या माजी आमदारानं मालेगावात जिंकल्या 35 जागा, 'एमआयएम'ला केलं चितपट.दरम्यान, या निवडणुकीत कॉंग्रेसचे महानगरप्रमुख एजाज बेग व त्यांच्या पत्नी यास्मीन बानो प्रभाग क्रमांक १८ मधून विजयी झाले. समाजवादी पक्षाच्या नेत्या शानेहिंद निहाल अहमद प्रभाग ३ मधून तर त्यांचे पती मुश्तकीम डिग्निटी प्रभाग ७ मधून निवडून आले. मुश्तकीम डिग्निटी अवघ्या ३० मतांनी विजयी झाले. इस्लाम पक्षाचे माजी आमदार आसिफ शेख यांचे बंधू मोहम्मद खालिद हे प्रभाग १७ मधून तर त्यांच्या पत्नी शेख नसरीन खालिद हाजी या प्रभाग २० मधून विजयी झाल्या. दुसरीकडे एमआयएमचे माजी नगरसेवक अब्दुल माजीद युनूस ईसा व त्यांच्या पत्नी बुशरा अब्दुल माजीद या दोघांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.