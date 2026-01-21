Malegaon Municipal Corporation : सत्तेसाठी 'हात' पुढे! काँग्रेसच्या पाठिंब्याने मालेगावात सेक्युलर फ्रंटची सत्ता येणार?

मालेगाव: येथील महापालिका निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसले, तरी सेक्युलर फ्रंट सत्तेच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. इस्लाम पक्षाचे ३५ व समाजवादी पक्षाचे पाच असे मिळून सेक्युलर फ्रंटकडे एकूण ४० जागा आहेत. ८४ सदस्यीय सभागृहात बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ४३ च्या जादुई आकड्यासाठी केवळ तीन नगरसेवकांची गरज आहे..काँग्रेसकडे महानगराध्यक्ष एजाज बेग यांच्यासह तीन नगरसेवक असून, सेक्युलर फ्रंट व काँग्रेसमधील सत्तेची चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. काँग्रेस सत्तेबरोबर जाणार असल्याचे संकेत देत, येत्या दोन दिवसांत अधिकृत घोषणा केली जाईल, असे एजाज बेग यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. या भूमिकेमुळे एमआयएम व शिवसेना यांच्या सत्तेच्या शक्यता धूसर झाल्या आहेत..प्रथमच महापालिका निवडणूक लढविणाऱ्या इस्लाम पक्षाने लक्षणीय यश मिळविले असून, पक्षाचे नेते व माजी आमदार आसिफ शेख प्रकाशझोतात आले आहेत. सेक्युलर फ्रंटने यापूर्वी काँग्रेस व एमआयएमकडे बिनशर्त पाठिंब्याचे आवाहन केले होते. एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांनी सेक्युलर फ्रंट सत्तेत आल्यास विचार केला जाईल, असे सूतोवाच केले होते. मात्र, शिष्टमंडळाच्या भेटीनंतरही त्यांनी पक्षाशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असेच उत्तर दिल्याने सत्तेचा गुंता कायम आहे. .दरम्यान, सुरुवातीला काँग्रेसने सत्तेत मोठा वाटा मागितल्याची चर्चा होती. अडीच वर्षांचे महापौरपद व स्थायी समितीचे सभापतिपद यांची मागणी करण्यात आल्याचे बोलले जात होते. मात्र, सेक्युलर फ्रंट-एमआयएम चर्चांना वेग आल्याने काँग्रेसने आपली भूमिका नमती घेत सत्तेबरोबर जाण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. सेक्युलर फ्रंटकडून काहीतरी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करीत एजाज बेग यांनी चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याचे स्पष्ट केले. .सेक्युलर फ्रंट-काँग्रेस आघाडी निश्चित झाल्यास महापालिकेत सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा होणार असून, एमआयएम व शिवसेनेला विरोधी बाकावर बसावे लागणार आहे. मात्र, काठावरच्या बहुमताऐवजी शहर विकासासाठी शिवसेनेलाही सोबत घ्यावे, असा मतप्रवाह पुढे येत असून, याबाबत सेक्युलर फ्रंटमध्ये विचार सुरू असल्याचे संकेत आहेत..Deputy CM Eknath Shinde: उल्हासनगरमध्ये महायुतीचाच महापौर होणार: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; भाजप विरोधी बाकांवर बसणार!.महापौरपदाचे आरक्षण गुरुवारी (ता. २२) निश्चित होणार आहे. शिवसेनेचा स्वतंत्र गट स्थापन केला जाईल. आरक्षणानंतरच पक्षाची भूमिका जाहीर करू. महापालिकेतील सत्तेसंदर्भात आतापर्यंत कोणाशीही संपर्क साधलेला नाही. पक्षाचे सर्वोच्च नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच शिक्षणमंत्री दादा भुसे अंतिम निर्णय घेतील.- ॲड. संजय दुसाने, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.