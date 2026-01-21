नाशिक

Malegaon Municipal Corporation : सत्तेसाठी 'हात' पुढे! काँग्रेसच्या पाठिंब्याने मालेगावात सेक्युलर फ्रंटची सत्ता येणार?

Hung Verdict in Malegaon Municipal Corporation : मालेगाव महापालिका निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेसाठी हालचालींना वेग आला असून, सेक्युलर फ्रंटचे नेते आसिफ शेख आणि काँग्रेसचे महानगराध्यक्ष एजाज बेग यांच्यातील चर्चेनंतर नवीन आघाडीची शक्यता बळकट झाली आहे.
मालेगाव: येथील महापालिका निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसले, तरी सेक्युलर फ्रंट सत्तेच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. इस्लाम पक्षाचे ३५ व समाजवादी पक्षाचे पाच असे मिळून सेक्युलर फ्रंटकडे एकूण ४० जागा आहेत. ८४ सदस्यीय सभागृहात बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ४३ च्या जादुई आकड्यासाठी केवळ तीन नगरसेवकांची गरज आहे.

