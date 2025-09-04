नाशिक

Malegaon Municipal Election : मालेगाव महापालिकेची प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर; निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले

Election Ward Structure Based on 2011 Census : मालेगाव महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचना जाहीर. २१ प्रभागातून ८४ नगरसेवक निवडले जाणार. हरकती दाखल करण्याची मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: राज्य निवडणूक आयोगाकडून आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचना जाहीर झाली आहे. प्रभागरचना निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड झाल्या आहेत. मालेगाव महापालिका अंतर्गत २१ प्रभाग असणार आहेत. प्रभागरचना जाहीर झाल्याने येथे निवडणुकीचे जणू रणशिंग फुंकले गेले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
maharashtra
election
Municipal election
Ward

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com