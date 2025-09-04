Malegaon Municipal Election : मालेगाव महापालिकेची प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर; निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले

मालेगाव: राज्य निवडणूक आयोगाकडून आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचना जाहीर झाली आहे. प्रभागरचना निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड झाल्या आहेत. मालेगाव महापालिका अंतर्गत २१ प्रभाग असणार आहेत. प्रभागरचना जाहीर झाल्याने येथे निवडणुकीचे जणू रणशिंग फुंकले गेले आहे..येथे २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या धर्तीवर प्रभागरचना करण्यात आली आहे. यासाठी २०११ ची जनगणना प्रमाण मानण्यात आली आहे. ३ ते १५ सप्टेंबरपर्यंत नागरीकांना हरकतीसाठी तक्रारी दाखल करता येणार आहे. २१ प्रभागातून प्रभाग क्रमांक ५, १५, १७ व २१ यांची लोकसंख्या जास्त आहे..निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने येथील महापालिका निवडणूक विभागाचे साजिद हसन यांनी प्रभाग रचना जारी केली आहे. यासाठी महानगरपालिका हद्दीतील २१ प्रभाग निश्चित करण्यात आले आहेत. एका प्रभागातून चार नगरसेवक निवडून येणार आहेत. शहरवासीयांना ८४ नगरसेवक निवडून द्यावयाचे आहेत. २०११ मधील ५ लाख ९० हजार ९९८ लोकसंख्येच्या आधारावर ही प्रभाग रचना करण्यात आली. तसेच आरक्षण लॉटरी पद्धतीने काढले जातील. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला यांचे आरक्षण काढले जाईल..प्रभाग रचना १ जुलै २०२५ ची मतदार यादी गृहीत धरून करण्यात येणार आहे. सदर कार्यक्रमाची जाहीर सूचना मनपा मुख्यालय व प्रभाग क्रमांक १,२,३,४ तसेच मालेगाव महापालिकेच्या संकेतस्थळ hmp://www.malegaoncorporation.org/website/election यावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे..Devendra Fadnavis: ''हा पुराव्यांचाच जीआर आहे, फक्त...'' कुणबी आरक्षण अन् भुजबळांच्या नाराजीवर फडणवीसांचं स्पष्टीकरण.आजपासूनच हरकतीप्रभाग रचनेच्या हद्दीबाबत हरकत असल्यास नागरिकांना ३ ते १५ सप्टेंबर दुपारी तीनपर्यंत महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडे दाखल करावी लागणार आहे. त्यानंतर दाखल झालेल्या हरकती व सूचनांची दखल घेतली जाणार नसल्याचे महापालिकेने कळविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.