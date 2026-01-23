नाशिक

Malegaon Mayor Post : मालेगावात इस्लाम पक्षाला सर्वाधिक जागा; महापौरपदी कोणाची लागणार वर्णी? 'ही' नावं चर्चेत

Malegaon Mayor Post Reserved for General Women : मालेगाव महापौरपद महिलांसाठी राखीव झाले असून इस्लाम पक्षाचा महापौर निश्चित मानला जात आहे. नसरीनबानो शेख यांचे नाव आघाडीवर आहे.
Malegaon Municipal Corporation Mayor Election 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मालेगाव : येथील महापालिकेचे (Malegaon Municipal Corporation Mayor Election 2026) महापौरपद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव झाले आहे. येथील महापौर इस्लाम पक्षाचा होणार हे निश्‍चित मानले जात आहे. या पदासाठी इस्लाम पक्षाचे प्रमुख व माजी आमदार आसिफ शेख यांच्या भावजयी नसरीनबानो मोहम्मद खालीद यांचे नाव आघाडीवर आहे.

