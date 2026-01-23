Malegaon Mayor Post : मालेगावात इस्लाम पक्षाला सर्वाधिक जागा; महापौरपदी कोणाची लागणार वर्णी? 'ही' नावं चर्चेत

मालेगाव : येथील महापालिकेचे (Malegaon Municipal Corporation Mayor Election 2026) महापौरपद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव झाले आहे. येथील महापौर इस्लाम पक्षाचा होणार हे निश्चित मानले जात आहे. या पदासाठी इस्लाम पक्षाचे प्रमुख व माजी आमदार आसिफ शेख यांच्या भावजयी नसरीनबानो मोहम्मद खालीद यांचे नाव आघाडीवर आहे. .इस्लाम पक्षाकडून माजी महापौर ताहेरा शेख व नसरीनबानो या सासू-सुनांच्या नावांची चर्चा होत असली तरी ताहेरा शेख यांना यापूर्वी दोनवेळा महापौरपदाची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे नसरीनबानो यांचे पारडे जड असून, त्यांचीच महापौरपदी वर्णी लागेल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे..येथील महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. ८४ सदस्यीय सभागृहात ३५ जागा जिंकून इस्लाम पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. निवडणुकीत इस्लाम पक्ष व समाजवादी पार्टी यांच्या सेक्युलर फ्रंटची युती होती. इस्लाम पक्षाला ३५ तर समाजवादी पार्टीला ५ जागा मिळाल्या आहेत. सत्तेसाठीच्या ४३ या जादुई आकडा गाठण्यासाठी ३ सदस्यांची गरज आहे..Malegaon Municipal Mayor : 'मालेगाव'वर इस्लाम पक्षाचं वर्चस्व! महापौर पदाचं आरक्षण जाहीर, शेख कुटुंबीयांच्या हाती सत्ता?.इस्लाम पक्षाचे प्रमुख आसिफ शेख यांनी कॉंग्रेस व एमआयएमला विनाशर्त पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले होते. एमआयएम व इस्लाम पक्ष यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांनी निर्णय गुलदस्त्यात ठेवला आहे तर कॉंग्रेसचे एजाज बेग यांनी सत्तेबरोबर जाणार असल्याचे सांगत सेक्युलर फ्रंटला पाठिंबा जाहीर केला आहे. परिणामी इस्लाम पक्षाचा महापौर होणार हे स्पष्ट आहे..महापौरपद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव असल्याने शेख कुटुंबीयांकडे पुन्हा सत्ता जाणार आहे. आसिफ शेख यांचे बंधू मोहम्मद खालीद महापौर पदाचे दावेदार मानले जात होते. आरक्षण महिला निघाल्याने त्यांच्या पत्नी नसरीन बानो यांची या पदावर वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. ताहेरा शेख किंवा नसरीन बानो हेच सध्या तरी प्रबळ दावेदार आहेत. ताहेरा शेख यांना यापूर्वी दोन वेळा महापौर पद मिळाले आहे. यावेळी नरसीन बानो यांना ही संधी मिळू शकेल. नसरीन बानो प्रभाग क्रमांक २० ब मधून ३ हजार ५८३ मतांनी विजयी झाल्या आहेत..Satara Politics : 'साताऱ्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित निवडणूक लढणार, काही ठिकाणी काँग्रेसही राहणार सोबत'; NCP नेत्याची माहिती.आरक्षणानंतरची स्थितीसर्वसाधारण महिला आरक्षण असल्याने शेख कुटुंबीयांकडे महापौरपद जाणारमाजी महापौर ताहेरा शेख व नसरीन बानाे मोहम्मद खालीद यांची नावे चर्चेतनसरीन बानो यांचे नाव आघाडीवरस्वर्गीय रशीद शेख, आसिफ शेख व ताहेरा शेख या तिघांना महापौर पदाची संधी मिळाली आहे.समाजवादी पार्टीच्या शानेहिंद निहाल अहमद यांना उपमहापौर किंवा स्थायी समितीचे सभापती पद मिळण्याची शक्यतागटनोंदणी झाल्याने नगरसेवक फुटीची भीती टळलीइस्लाम पक्ष कॉंग्रेसला बरोबर घेतो की शिवसेनेशी जुळवून घेतो याबाबत उत्सुकतामालेगावला एमआयएम विरोधी बाकावर बसण्याची चिन्हे.FAQsप्रश्न 1: मालेगाव महापौरपद कोणासाठी राखीव आहे?उत्तर: हे पद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव आहे.प्रश्न 2: मालेगावमध्ये सर्वात मोठा पक्ष कोणता?उत्तर: इस्लाम पक्ष ३५ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष आहे.प्रश्न 3: महापौरपदासाठी आघाडीवर कोण आहे?उत्तर: नसरीनबानो मोहम्मद खालीद शेख यांचे नाव आघाडीवर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.