Malegaon Municipal Corporation : बिनशर्त पाठिंबा की अटी-शर्तींचा पेच? काँग्रेस आणि एमआयएमच्या भूमिकेकडे मालेगावचे लक्ष

मालेगाव: येथील महापालिका महापौरपदाच्या आरक्षणाआधीच सत्तेच्या गणिताचा सारीपाट सुरू झाला आहे. इस्लाम पक्ष व समाजवादी पार्टीच्या सेक्युलर फ्रंटने एमआयएम व काँग्रेसकडे बिनशर्त पाठिंबा मागितला आहे..यासंदर्भात इस्लाम पक्षाच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी (ता. १९) एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांची भेट घेतली. विनाशर्त पाठिंबा देण्याची मागणी केली. या संदर्भात पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय कळविणार असल्याचे एमआयएमकडून सांगण्यात आले. दरम्यान सत्ता स्थापण्यासाठी एमआयएमशी संपर्क साधल्याचा दावा शिवसेनेने फेटाळून लावला आहे..महापालिका निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. ८४ सदस्यीय सभागृहात सत्तेसाठी ४३ नगरसेवकांची गरज आहे. इस्लाम पक्ष व समाजवादी पार्टी यांच्या सेक्युलर फ्रंटला ४० जागा मिळाल्या आहेत. सत्तेसाठी त्यांना अवघ्या तीन नगरसेवकांची गरज आहे. सेक्युलर फ्रंटने शहर विकासासाठी कॉंग्रेस व एमआयएमने बिनशर्त पाठिंबा द्यावा अशी मागणी केली होती. .या मागणीनंतर आमदार मौलाना मुफ्ती यांनी इस्लाम पक्षाने अधिकृतपणे मागणी केल्यास विचार करू असे सुतोवाच केले होते. मात्र बिनशर्त पाठिंब्याचा विषय त्यांनी त्यावेळी खोडून काढला होता.इस्लाम पक्षाचे एजाज उमर यांच्यासह पाच ते सात जणांच्या शिष्टमंडळाने मौलाना मुफ्ती यांची भेट घेत त्यांच्याकडे बिनशर्त पाठिंब्याची मागणी केली. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करून निर्णय कळवू. बिनशर्त पाठिंबा द्यायचा की काही अटी शर्ती असतील याबाबतचा निर्णय एमआयएमच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे..हवा बिनशर्त पाठिंबाबिनशर्त पाठिंब्याला एमआयएममध्ये मोठ्या प्रमाणावर विरोध आहे. तसेच मौलाना मुफ्ती यांची राजकीय कोंडी करण्यासाठी आसिफ शेख डावपेच खेळत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. कॉंग्रेसकडे तीन नगरसेवक आहेत. कॉंग्रेसचे एजाज बेग यांनी सुरुवातीला पाठिंब्याच्या बदल्यात अडीच वर्ष महापौर पदाची तसेच स्थायी समितीच्या सभापती पदाची मागणी केली होती. बिनशर्त पाठींब्याबाबत कॉंग्रेस मौन बाळगून आहे..Sindhudurg ZP : कुडाळमध्ये महायुतीला धक्का! वर्षा कुडाळकरांचा राजीनामा, शिवसेनेत खळबळ.शिवसेनेकडून एमआयएमशी संपर्कमालेगावच्या सत्ता स्थापनेच्या खेळात शिवसेनेकडून एमआयएमला संपर्क साधला जात असल्याचा दावा केला जात आहे. एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी हा दावा केल्याने येथील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख ॲड. संजय दुसाने यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर होईपर्यंत आम्ही कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. आरक्षणानंतरच पक्षाचे सर्वोच्च नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षणमंत्री दादा भुसे या संदर्भात योग्य निर्णय घेतील असे ॲड. दुसाने यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.