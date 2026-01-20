नाशिक

Malegaon Municipal Corporation : बिनशर्त पाठिंबा की अटी-शर्तींचा पेच? काँग्रेस आणि एमआयएमच्या भूमिकेकडे मालेगावचे लक्ष

Political Equations Ahead of Mayor Reservation in Malegaon : मालेगाव महानगरपालिकेत सत्ता स्थापनेसाठी समीकरणे जुळवताना इस्लाम पक्षाच्या शिष्टमंडळाने एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.
Malegaon Municipal Corporation

Malegaon Municipal Corporation

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: येथील महापालिका महापौरपदाच्या आरक्षणाआधीच सत्तेच्या गणिताचा सारीपाट सुरू झाला आहे. इस्लाम पक्ष व समाजवादी पार्टीच्या सेक्युलर फ्रंटने एमआयएम व काँग्रेसकडे बिनशर्त पाठिंबा मागितला आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Congress
Nashik
Malegaon
maharashtra
political
election
Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.