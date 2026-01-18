Malegaon News : मालेगाव महापौरपदाचे आरक्षण ठरणार गेमचेंजर; शिवसेनेची ताकद वाढणार की इस्लाम पक्षाची चाल यशस्वी होणार?

मालेगाव: येथील महानगरपालिका निवडणुकीचा कौल स्पष्ट झाला आहे. मालेगावकरांनी ५७ अपक्षांसह डझनभर लहान पक्षांना निवडणुकीत नाकारले. आता सर्वांनाच महापौर पदाचे वेध सर्वांनाच लागले आहेत. येत्या आठवड्यात महापौरपदाचे आरक्षण सोडत निघाल्यानंतर राजकीय हालचालींना गती मिळू शकेल. ८४ सदस्यीय सभागृहात बहुमतासाठीचा ४३ हा जादुई आकडा कोणत्याही पक्षाला गाठता आला नाही..इस्लाम पक्ष व समाजवादी पार्टी यांच्या सेक्युलर फ्रंट या आकड्याच्या जवळ पोहोचला आहे. इस्लाम पक्षाने शिवसेनेला सत्तेत घेतल्यास अनेक प्रश्न निकाली निघतील. मात्र शिवसेनेला दूर ठेवून सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय झाल्यास तीन नगरसेवक असलेल्या कॉंग्रेसची मनधरणी करत त्यांच्या काही मागण्या मान्य कराव्या लागतील. शिवसेना, एमआयएम व कॉंग्रेस यांच्यात देखील सत्तेचा सारीपाठ रंगू शकतो अशी चर्चा येथे सुरु झाली आहे..गोळाबेरीज सुरूमहापालिका निवडणुकीत विजयाचा उधळलेला गुलाल बसायच्या आतच राजकीय गोळाबेरीज केली जात आहे. मतमोजणीनंतर महापालिका प्रशासन नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या गॅझेटच्या तयारीला लागले आहे. आठवडाभरात गॅझेट होवू शकेल. महानगरपालिकेच्या महापौरपदाचे आरक्षण अद्याप काढण्यात आलेले नाही. आरक्षणावर राजकीय घडामोडी प्रामुख्याने अवलंबून आहेत..राजकीय तज्ञ मात्र वेगवेगळे आखाडे मांडत सत्तेची गणिते कशी राहतील याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. सेक्युलर फ्रंटला तीन जागा कमी आहेत. ते कॉंग्रेसची मदत घेण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. इस्लाम पक्ष व समाजवादी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांचा याला विरोध राहील. सेक्युलर पक्षाबरोबर जाण्यास तयार आहोत मात्र मोठे पद मिळाले पाहिजे असे सुतोवाच कॉंग्रेसचे महानगराध्यक्ष एजाज बेग यांनी केले आहे..आसिफ शेख व ताहेरा शेख महापौर असतांना शिवसेनेकडे उपमहापौरपद होते. त्यामुळे आसिफ शेख हाच फार्म्युला पुन्हा अंमलात आणण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मंत्री दादा भुसे मंत्रीमंडळातील महत्वाचे नेते आहेत. त्यांना सोबत घेतल्यास शासनाकडून विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळू शकेल. ही दूरदृष्टी ठेवून सेक्युलर फ्रंट शिवसेने बरोबरच जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..शिवसेनेला महत्त्वयेथील महानगरपालिकेची स्थापना १७ डिसेंबर २००१ ला झाली. आजपर्यंतच्या २४ वर्षांच्या कारकीर्दीत चार वर्षांची प्रशासकीय कारकीर्द वगळता २० वर्षे लोकप्रतिनिधी सत्तेत राहिले आहेत. या २० वर्षांतील कार्यकाळात शेख कुटुंबातील दिवंगत नेते रशीद शेख, त्यांच्या पत्नी ताहेरा शेख व पुत्र आसिफ शेख या तिघांना महापौरपदाचा मान मिळाला. आमदार मौलाना मुफ्ती यांचे समर्थक असलेले नजमुद्दीन शेख गुलशेर, अब्दुल मलिक युनूस ईसा व हाजी मोहम्मद इब्राहिम महापौर झाले. .BMC Election: मुंबईत सर्व दलित पक्षांना ‘भोपळा’! मतपेढी असूनही सुमार कामगिरी; राखीव प्रभागातही पाटी कोरी.आजवरचे महापौरपदाचे आरक्षण सर्वसाधारण, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व महिलांसाठी राखीव असे राहिले आहे. गेल्या २४ वर्षांत येथे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या घटकांचे आरक्षण निघाले नाही. या दोन्ही वर्गातील आरक्षण निघाल्यास शिवसेनेला महत्त्व प्राप्त होणार आहे. या दोन्ही वर्गांतील सर्वाधिक विजयी उमेदवार शिवसेनेकडे आहेत. महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यावरच इस्लाम पक्षाचे प्रमुख आसिफ शेख आपली भूमिका जाहीर करू शकतील. शिवसेनेनेही सावध पवित्रा घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.