नाशिक

Malegaon Municipal Corporation : मालेगाव मनपाचा सत्तेचा पेच सुटणार? सेक्युलर फ्रंटची शिवसेनेला उपमहापौरपदाची ऑफर!

Power Struggle in Malegaon Municipal Corporation : मालेगाव महापालिकेत सत्तास्थापनेसाठी सेक्युलर फ्रंट, काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात युतीच्या चर्चांना वेग आला असून राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: मालेगाव महापालिकेच्या सत्तास्थापनेचा पेच अद्याप सुटलेला नसून, काँग्रेसच्या समर्थनानंतर ४३ हा जादुई आकडा गाठणाऱ्या सेक्युलर फ्रंटने आता अधिक भक्कम बहुमतासाठी शिवसेनेशी हातमिळवणी करण्याच्या हालचाली तीव्र केल्या आहेत.

