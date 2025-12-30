नाशिक

Malegaon Municipal Election : मालेगावात भाजपमध्ये उभी फूट! अद्वय हिरे, बंडूकाका बच्छावांचा युतीला कडाडून विरोध

BJP Leaders Revolt Against Shiv Sena Alliance in Malegaon : मालेगाव महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते अद्वय हिरे, बंडूकाका बच्छाव आणि सुनील गायकवाड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेना-भाजप युतीला आपला तीव्र विरोध दर्शविला.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: येथील महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष- शिवसेना युतीचे भिजत घोंगडे गेल्या आठवड्यापासून सुरू असतानाच भाजपचे नेते अद्वय हिरे, बंडूकाका बच्छाव व सुनील गायकवाड यांनी युतीला उघडपणे व कडाडून विरोध दर्शविला आहे.

