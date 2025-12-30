Malegaon Municipal Election : मालेगावात भाजपमध्ये उभी फूट! अद्वय हिरे, बंडूकाका बच्छावांचा युतीला कडाडून विरोध

मालेगाव: येथील महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष- शिवसेना युतीचे भिजत घोंगडे गेल्या आठवड्यापासून सुरू असतानाच भाजपचे नेते अद्वय हिरे, बंडूकाका बच्छाव व सुनील गायकवाड यांनी युतीला उघडपणे व कडाडून विरोध दर्शविला आहे. .गेल्या निवडणुकीत जिंकलेल्या जागांपेक्षा कमी जागा स्वीकारून युती करणे म्हणजे पक्ष संपविण्याचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला. युती झाली तर आपण निवडणुकीत तटस्थ भूमिका घेणार असल्याचे या तिन्ही नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे..भाजप श्रेष्ठींकडून युतीबाबत कोणतेही ठोस निर्देश नसताना स्थानिक पातळीवरील पक्षातील एक गट सुरुवातीपासून युतीसाठी आग्रही असल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला. युतीसाठी आग्रह धरणारे पदाधिकारी हे शिवसेनेची ‘बी टीम’ म्हणून काम करीत असल्याची जोरदार टीकाही त्यांनी केली. प्रमुख नेत्यांच्या या उघड विरोधामुळे भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर आली आहे..महापालिका निवडणुकीत कॅम्प संगमेश्वरच्या पाच प्रभागांतील २० जागांसाठी भाजप-सेना युतीची चर्चा सुरू आहे. दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या. सुरुवातीला समसमान जागावाटपाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, पुढे शिवसेना १२ आणि भाजप ८ जागा, अशी चर्चा पुढे आली. अखेर युतीबाबतचा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर सोपविण्यात आला..दरम्यान, गेल्या महिन्यात भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या अद्वय हिरे, बंडूकाका बच्छाव व सुनील गायकवाड यांचा युती चर्चेत सहभाग नसल्याने सुरुवातीपासूनच अंतर्गत वाद धगधगत होता. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास अवघा एक दिवस शिल्लक असतानाच या प्रमुख नेत्यांनी युतीविरोधातील आपली ठाम भूमिका जाहीर केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. नाशिकमध्ये युती बारगळल्याच्या पार्श्वभूमीवर मालेगावातही युती होण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत मिळत आहेत..महापालिका निवडणुकीसाठी मालेगावात भाजपला अतिशय अनुकूल वातावरण आहे. पक्षाकडे २०० पेक्षा अधिक इच्छुक उमेदवार आहेत. ही पक्षाची ताकद दाखविण्याची आणि कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याची संधी आहे. युती केल्यास भाजपचे नुकसान होईल. याबाबत सविस्तर माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना दिली. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा एक गट स्वतःच्या स्वार्थासाठी युतीचा आग्रह धरत आहे. मतदान भाजप उमेदवारालाच करू, मात्र प्रचारात तटस्थ राहू.- बंडूकाका बच्छाव, भाजप नेते.Pune Municipal Election : राजकीय धुमश्चक्रीला पुण्यात वेग; नव्या आघाड्या, पक्षांतराला वेग.गेल्या निवडणुकीत भाजपने नऊ जागा जिंकल्या होत्या. दोन माजी नगरसेवक आता आमच्याकडे आले आहेत. किमान ११ जागा हक्काच्या असून, १६ ते १७ जागा जिंकण्याची ताकद आहे. असे असताना काही पदाधिकारी वैयक्तिक वादापोटी युती करून पक्षाचे नुकसान करीत आहेत. हेच पदाधिकारी शिवसेनेची बी टीम म्हणून काम करीत आहेत. आमची पक्षावर नाराजी नाही. कार्यकर्त्यांना भाजप उमेदवारासाठी काम करण्यास सांगणार आहोत.- अद्वय हिरे, भाजप नेते.अद्वय हिरे, बंडूकाका बच्छाव आदी नेते भाजपमध्ये आल्याने पक्षाची ताकद वाढली आहे. युतीला आम्ही ठाम विरोध केला. ही निवडणूक कार्यकर्त्यांची आहे, त्यांना लढू द्यावे. युती झाली तर पाडापाडीचे राजकारण होईल, असे मंत्री गिरीश महाजन यांना स्पष्ट सांगितले आहे. तरीही युती लादली गेली तर मी माघार घेऊन कार्यकर्त्याला संधी देईन. युती झाली तरी भाजप उमेदवाराचे काम करू; मात्र खोडा घालणाऱ्यांना कार्यकर्ते माफ करणार नाहीत.- सुनील गायकवाड, भाजप नेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.