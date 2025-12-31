Malegaon Municipal Election : मालेगावात उमेदवारीचा 'हायव्होल्टेज' ड्रामा! कुणाचे उमेदवार कुणी पळवले? पाहा अखेरच्या दिवसाचा थरार

मालेगाव: येथील महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी मंगळवारी (ता.३०) अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. एकमेकांचे उमेदवार पळविण्यात आले तसेच उमेदवारी न मिळालेल्या दोन माजी नगरसेवकांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा एबी फॉर्म मिळवत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. .इस्लाम पक्षाचे सलीम अन्वर यांना उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांच्याकडे एमआयएमच्या उमेदवारीसाठी धाव घेतली. ‘एमआयएम’ने देखील त्यांना उमेदवारी देण्याची तयारी दर्शवली. ही घडामोड इस्लाम पक्षाचे प्रमुख माजी आमदार आसिफ शेख यांना समजताच त्यांनी त्यांची मनधरणी करत त्यांना उमेदवारी जाहीर करत एबी फॉर्म दिला. त्यामुळे ‘एमआयएम’ला ऐनवेळी दुसरा उमेदवार शोधावा लागला..येथील मावळत्या सभागृहात छायाबाई दीपक शिंदे या भाजपकडून निवडून आल्या होत्या. यावेळी देखील त्यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता होती. छायाबाई शिंदे यांना शिवसेनेने प्रभाग क्रमांक ‘२’ ब मधून उमेदवारी दिली. भिमा भडांगे यांना शिवसेनेने पाच वर्षे स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी दिली..निवडणुकीत भडांगे यांनी भाजपची पताका खांद्यावर घेत प्रभाग १० ‘क’ मधून पत्नी आशा भडांगे यांना उमेदवारी मिळवून आणली. भाजपकडून गेल्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या सुवर्णा शेलार यांच्याऐवजी पक्षाने त्यांच्या सून पूनम यांना उमेदवारी दिली आहे. शिवसेनेकडून उमेदवारी न मिळालेले माजी नगरसेवक मनोज पवार यांच्या पत्नी ज्योती पवार यांना राष्ट्रवादीचा एबी फॉर्म मिळाला..BMC Election: मुंबई महापालिकेसाठी वळणाचे वर्ष! निवडणूक रणशिंग, राजकीय समीकरणांची उलथापालथ आणि विकासकामांचा वेग.मविआचे ठाकरे शिवसेनेकडेराष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे (शरदचंद्र पवार पक्ष) प्रदेश सरचिटणीस दिनेश ठाकरे महाविकास आघाडीकडून निवडणुकीसाठी इच्छूक होते. ऐनवेळी घडलेल्या राजकीय घडामोडीत ते शिवसेनेच्या गळाला लागले. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी त्यांना प्रभाग १० ब मधून उमेदवारी देत अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला. भाजप बरोबर युती असल्याने उमेदवारी न मिळालेले रिपाइंचे उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष भारत म्हसदे यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून प्रभाग १ ‘ब’ मधून एबी फॉर्मसह उमेदवारी अर्ज दाखल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.