Malegaon Municipal Election : मालेगावात उमेदवारीचा 'हायव्होल्टेज' ड्रामा! कुणाचे उमेदवार कुणी पळवले? पाहा अखेरच्या दिवसाचा थरार

Dramatic Final Day in Malegaon Municipal Elections : एकमेकांचे उमेदवार पळविण्यात आले तसेच उमेदवारी न मिळालेल्या दोन माजी नगरसेवकांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा एबी फॉर्म मिळवत उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: येथील महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी मंगळवारी (ता.३०) अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. एकमेकांचे उमेदवार पळविण्यात आले तसेच उमेदवारी न मिळालेल्या दोन माजी नगरसेवकांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा एबी फॉर्म मिळवत उमेदवारी अर्ज दाखल केला.

