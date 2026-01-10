नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकच्या आकाशात राजकीय 'उडान'; प्रचाराच्या रणधुमाळीत व्हीव्हीआयपींच्या दौऱ्यांनी यंत्रणा अलर्ट!

Nashik and Malegaon Civic Poll Campaign Reaches Final Phase : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात व्हीव्हीआयपी नेत्यांच्या दौऱ्यांमुळे प्रशासन सज्ज झाले असून, हेलिकॉप्टर व विमान प्रवासावर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिका निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोचला आहे. अंतिम टप्प्यांत सर्वपक्षीय प्रमुख नेते आणि स्टार प्रचारक प्रचारात उतरणार आहेत. पुढील चार दिवस जिल्ह्यात व्हीव्हीआयपींचा राबता असेल. त्यामुळे यंत्रणाही अलर्ट झाल्या आहेत. पण, गेल्या आठवड्यातील प्रचाराची रंगत बघता जिल्हा प्रशासनाने हेलिकॉप्टरच्या केवळ तीनच परवानगी दिल्या आहेत.

