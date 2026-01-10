Nashik Municipal Election : नाशिकच्या आकाशात राजकीय 'उडान'; प्रचाराच्या रणधुमाळीत व्हीव्हीआयपींच्या दौऱ्यांनी यंत्रणा अलर्ट!

नाशिक: महापालिका निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोचला आहे. अंतिम टप्प्यांत सर्वपक्षीय प्रमुख नेते आणि स्टार प्रचारक प्रचारात उतरणार आहेत. पुढील चार दिवस जिल्ह्यात व्हीव्हीआयपींचा राबता असेल. त्यामुळे यंत्रणाही अलर्ट झाल्या आहेत. पण, गेल्या आठवड्यातील प्रचाराची रंगत बघता जिल्हा प्रशासनाने हेलिकॉप्टरच्या केवळ तीनच परवानगी दिल्या आहेत..नाशिक आणि मालेगाव महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. गेल्या आठवड्याभरात विविध राजकीय पक्षांचे मोठे नेते व पदाधिकाऱ्यांनी हजेरी लावत प्रचारात रंगत भरली. मात्र, प्रचाराचा कमी कालावधी तसेच महापालिकांच्या अनुषंगाने अवघे राज्य पिंजून काढायचे असल्याने नेतेमंडळी हेलिकॉप्टर व विमान प्रवासाला अधिक प्राधान्य देतात. .त्याअनुषंगाने आठ दिवसात जिल्हा प्रशासनाकडून केवळ तीनच हेलिकॉप्टर परवानगी प्रदान केल्या आहेत. त्यामध्ये भाजप, शिवसेनेसह एमआयएम पक्षाच्या नेत्याच्या परवानगीचा समावेश आहे. महापालिकांसाठी गुरुवारी (ता. १५) मतदान पार पडणार आहे. दोन्ही महापालिका क्षेत्रातील प्रचार हा मंगळवारी (ता. १३) सायंकाळी संपुष्टात येईल. पुढील चार दिवस जिल्ह्यात व्हीव्हीआयपींचा राबता असणार आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडे अंतिम टप्प्यांत व्हीव्हीआयपींच्या हेलिकॉप्टर उड्डाणाच्या परवानगीसाठी अर्ज वाढण्याची शक्यता आहे..NMMC Election: गणेश नाईक पार्टीविरोधात शिवसेनेची लढाई, जाहीरनामा प्रकाशनावेळी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप; नेमकं काय घडलं?.विमानासाठी थेट परवानगीनिवडणुकांच्या प्रचारात नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या वापरात वाढ झाली आहे. शुक्रवारी (ता. ९) ठाकरे बंधू विमानाने ओझरला दाखल झाले. तेथून कारने त्यांनी सभास्थळी गाठले. त्याचप्रमाणे पुढील दोन दिवसांत मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा नाशिक दौरा अंतिम असून हे तिघेदेखील विमानाने येऊ शकतात. विमान उड्डाणांची परवानगी ‘एचएएल’कडून दिली जाते, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.