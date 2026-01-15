नाशिक

Malegaon Municipal Election : मालेगावात मतदानादरम्यान मोठा गैरप्रकार उघड? रमजानपुरा भागातील घरात सापडले तब्बल 800 मतदान-आधार कार्ड, संशयित फरार

Malegaon Municipal Election Voting Status Update : मालेगाव महापालिका निवडणुकीत पहिल्या चार तासांत 20.92 टक्के मतदान झाले असून मतदान केंद्राजवळील घरातून 800 मतदार व आधार कार्ड जप्त करण्यात आले.
Malegaon Municipal Election

Malegaon Municipal Election

गोकुळ खैरनार
मालेगाव : मालेगाव महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतदान (Malegaon Municipal Election 2026) प्रक्रियेला आज सकाळी सुरुवात झाली असून, पहिल्या चार तासांत शहरात २०.९२ टक्के मतदान झाल्याची माहिती निवडणूक प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. मात्र, मतदान सुरू असतानाच शहरातील रमजानपुरा भागात घडलेल्या एका गंभीर घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.

Malegaon
malegaon muncipal corporation
Maharashtra Politics
Voting Card
adhar card

