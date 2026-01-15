Malegaon Municipal Election : मालेगावात मतदानादरम्यान मोठा गैरप्रकार उघड? रमजानपुरा भागातील घरात सापडले तब्बल 800 मतदान-आधार कार्ड, संशयित फरार

मालेगाव : मालेगाव महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतदान (Malegaon Municipal Election 2026) प्रक्रियेला आज सकाळी सुरुवात झाली असून, पहिल्या चार तासांत शहरात २०.९२ टक्के मतदान झाल्याची माहिती निवडणूक प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. मात्र, मतदान सुरू असतानाच शहरातील रमजानपुरा भागात घडलेल्या एका गंभीर घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे..रमजानपुरा परिसरातील एका मतदान केंद्रालगत असलेल्या घरावर पोलिसांनी छापा टाकून तब्बल ८०० मतदान ओळखपत्रे (मतदार कार्ड) आणि आधारकार्ड जप्त केले आहेत. या प्रकरणामुळे संभाव्य मतदान प्रक्रियेत हस्तक्षेप किंवा गैरप्रकाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे..दरम्यान, या कागदपत्रांचा ताबा असलेला संशयित व्यक्ती घटनास्थळावरून फरार झाला असून, त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके तैनात करण्यात आली आहेत. जप्त केलेली सर्व कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत. ही कागदपत्रे खरी आहेत की बनावट, तसेच ती कोणाच्या नावावर आहेत, याची सखोल चौकशी सुरू आहे..BMC Election 2026 Voting : 'सत्तेचा गैरवापर किती करायचा.., आम्ही बांगड्या भरल्या आहेत का?’ बाळा नांदगावकर-राज ठाकरे का संतापले?.या घटनेनंतर संबंधित मतदान केंद्र परिसरात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी प्रशासन सतर्क झाले आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता निर्भयपणे मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे..दरम्यान, शहरातील विविध प्रभागांमध्ये सकाळपासूनच मतदारांची संथ गर्दी दिसून येत असून, काही भागांत मतदानाचा टक्का अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे चित्र आहे. निवडणूक प्रशासनाकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत असून, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.