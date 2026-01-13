Malegaon Municipal Election : आमदार मौलाना मुफ्तींचा बालेकिल्ला धोक्यात? 'सपा'चे मोठे आव्हान, अन्सारी समाजाची भूमिका ठरणार निर्णायक

मालेगाव : ‘एमआयएम’चे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांचा प्रभाव असलेल्या प्रभाग क्रमांक १४ मध्ये (Malegaon Municipal Election) अटीतटीची लढत होत आहे. चार जागांसाठी १४ उमेदवार रिंगणात आहेत. ‘एमआयएम’समोर (Political Battle in Malegaon Ward 14) समाजवादी पक्षाने आव्हान उभे केले आहे. .यंत्रमाग कारखानदार, लहान-मोठे उद्योजक, व्यावसायिकांचे वास्तव्य या प्रभागात आहे. अनेक महत्त्वपूर्ण कामे मार्गी लागली आहेत. अन्सारी समाज मोठ्या प्रमाणावर असल्याने आमदार मौलाना मुफ्ती व समाजवादी पक्षाच्या नेत्या शानेहिंद निहाल अहमद यांच्यासाठी प्रभागातील लढती प्रतिष्ठेच्या झाल्या आहेत..छोटा कब्रस्तान, मौलाना उस्मानपुरा, हकीम नगर, लतिफिया मशिद, गुरबेद मशिद, राबिया अब्दुल गफूर मशिद, टेन्शन चौक, मदरसा जामेअतुलस्वालेहात, जामिया अग्निशमन केंद्र, गेंदा मैदान, मुस्लीम नगर, मुस्लीमपुरा आदी भागांचा प्रभागात समावेश आहे. एमआयएमने चौघाही जागांवर प्रबळ उमेदवार दिले आहेत. समाजवादी पार्टी ३ तर इस्लाम पक्ष एका जागेवर निवडणूक लढवित आहे..Malegaon Municipal Election : माजी उपमहापौराच्या पोराला रोखण्यासाठी वेगळी खेळी; मालेगावात राजकीय डावपेच, AIMIM च्या अब्दुल मलिकांसमोर मोठं आव्हान.आमदार मौलाना मुफ्ती यांचे निवासस्थान या प्रभागात आहे. प्रभागातील उमेदवार निवडून आणण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. समाजवादी पार्टीने तोडीसतोड उमेदवार देवून एमआयएमला जबर टक्कर दिली आहे. प्रचारात आराेप प्रत्यारोपांचा धुराळा उडाला असून मतदार कोणाच्या बाजूने कौल देतात या विषयी उत्सुकता आहे..प्रभागातील लढतीअ गटात एमआयएमचे मोहम्मद उमर जलील जल्ला, समाजवादी पार्टीचे सुहेल अहमद डालरिया व अपक्ष शकील अहमद मोहम्मद आमीन यांच्यात सामना रंगत.ब गटात कॉंग्रेसच्या नसीम बानो मुक्तार अली, समाजवादी पार्टीच्या जहिदा बानो अशफाक अहमद व एमआयएमच्या रिजवाना सोहेल अहमद यांच्यात लढत.क गटात भाजपच्या नसरीन शेख असलम, एमआयएमच्या आलिया कौसर अखलाक अहमद व समाजवादी पार्टीच्या फातमा अल्ताफ अहमदड गटात भाजपचे शेख सलीम शेख बाबू, एमआयएमचे मोहम्मद सलमान अनीस अहमद, इस्लाम पक्षाचे इरफान मोहम्मद इसहाक व अपक्ष सलीम अब्दुल खालिक आमनेसामने..असे प्रभाग, अशा लढती (क्रमांक - १४)एकूण मतदार २४५०७पुरुष १२२३५महिला १२२७२इतर ०मतदान केंद्र २९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.