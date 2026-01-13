नाशिक

Malegaon Municipal Election : आमदार मौलाना मुफ्तींचा बालेकिल्ला धोक्यात? 'सपा'चे मोठे आव्हान, अन्सारी समाजाची भूमिका ठरणार निर्णायक

Political Battle in Malegaon Ward 14 : मालेगाव महापालिका निवडणुकीत प्रभाग १४ मध्ये ‘एमआयएम’ व समाजवादी पक्षात अटीतटीची लढत असून अन्सारी समाजाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
योगेश बच्छाव
मालेगाव : ‘एमआयएम’चे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांचा प्रभाव असलेल्या प्रभाग क्रमांक १४ मध्ये (Malegaon Municipal Election) अटीतटीची लढत होत आहे. चार जागांसाठी १४ उमेदवार रिंगणात आहेत. ‘एमआयएम’समोर (Political Battle in Malegaon Ward 14) समाजवादी पक्षाने आव्हान उभे केले आहे.

