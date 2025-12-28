Malegaon Municipal Election : अस्तित्वात येण्यापूर्वीच आघाडी बारगळली! एमआयएम स्वबळावर, तर काँग्रेस 'मविआ'सोबत

मालेगाव: येथील महापालिका निवडणुकीसाठी ‘एमआयएम’चे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल व काँग्रेसचे महानगरप्रमुख एजाज बेग यांची आठवड्यापासून आघाडी करण्याचे सुरू असलेले मनसुबे प्रदेश काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी उधळून लावले. .कोणत्याही परिस्थितीत ‘एमआयएम’बरोबर आघाडी नाही असा फतवा प्रदेश नेतृत्वाने पाठविल्यामुळे एमआयएम-काँग्रेस आघाडी अस्तित्वात येण्यापूर्वीच बारगळली. या निर्णयामुळे ‘एमआयएम’ स्वबळावर तर काँग्रेस महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे..शहरातील पूर्व भागातील १६ प्रभागांमध्ये इस्लाम पक्ष, समाजवादी, एमआयएम व कॉंग्रेस या चार पक्षांचे प्राबल्य आहे. माजी आमदार आसिफ शेख यांचा इस्लाम पक्ष तसेच मुश्तकीम डिग्निटी व शानेहिंद निहाल अहमद यांच्या समाजवादी पक्षाने सेक्युलर फ्रंट स्थापन केला. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच सेक्युलर फ्रंट अस्तित्वात आला. सेक्युलर फ्रंटला टक्कर देण्यासाठी एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती यांनी कॉंग्रेसला गळ घातली. आमदार मौलाना मुफ्ती यांचा प्रस्ताव कॉंग्रेसचे महानगरप्रमुख एजाज बेग यांनी उचलून धरला..Dr. Neelam Gorhe : शिवसेना २५ जागांवर ठाम; वरिष्ठ स्तरावरून निर्णय होणार.दोन्ही नेत्यांमध्ये आठवडाभर आघाडीबाबत बैठका होत राहिल्या. दोन्ही पक्षांमध्ये जागा वाटपाचा फॉर्म्युला देखील अंतिम टप्प्यात होता. स्थानिक पातळीवरचा निर्णय श्री. बेग यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना सांगितला. कॉंग्रेसच्या प्रदेश नेतृत्वाने एमआयएम बरोबरची आघाडी कोणत्याही परिस्थितीत पक्षाला मान्य नसल्याची भूमिका घेतल्याने मोठा पेच निर्माण झाला. अस्तित्वात येण्यापूर्वीच आघाडी संपुष्टात आली. एमआयएम आता स्वबळावर लढणार आहे. तर कॉंग्रेस इतर मित्र पक्षांना बरोबर घेत महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक रिंगणात उतरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.