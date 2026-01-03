Malegaon Politics : मालेगावात 'एमआयएम'ला घरचा आहेर; आमदारसमर्थकांचेच बंड, 'या' प्रभागातील चौरंगी लढती ठरणार लक्षवेधी

मालेगाव : येथील महापालिकेच्या (Malegaon Municipal Election) सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज माघारीवरून शहरातील पूर्व भागात ‘एमआयएम’च्या (AIMIM Malegaon) गटात नाट्यमय घडामोडी घडल्या. प्रभाग १३ व १९ मध्ये एमआयएमचे आमदार मुफ्ती इस्माईल यांचे खंदे समर्थक असलेल्यांनी बंडखोरी केली आहे. त्यांना अपक्ष उमेदवारी अर्ज कायम ठेवला आहे. त्यामुळे येथील प्रभाग १३ व १९ मध्ये चौरंगी लढती लक्षवेधी ठरणार आहेत. .येथे विद्यमान आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांचे स्वीय सहायक खालिद सिकंदर यांनी प्रभाग १३ मधून निवडणूक लढविण्याची इच्छा पक्षाकडे केली होती. मात्र पक्षातर्फे त्यांना उमेदवारी दिली नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या मातोश्री आबेदा एकबाल अहमद यांचा प्रभाग १३ ‘ब’मधून अपक्ष अर्ज भरला. मुफ्ती इस्माईल यांनी त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो विफल ठरला. तसेच प्रभाग १३ ‘क’मधून माजी नगरसेवक शेख कलीम शेख दिलावर यांच्याविरोधात आमदारपुत्रांचे खंदे समर्थक असलेले मलिक फैजान एकलाख यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे..मालेगावात 301 उमेदवार आजमावणार नशीब, 225 जणांची माघार; शिवसेना, इस्लाम पार्टीने रोखली बंडखोरी, मंत्री भुसेंचीही शिष्टाई यशस्वी.आमदारांचे विश्वासू सहकारी मोहम्मद साजीद मोहम्मद रशीद २०१७ मध्ये तिसरा महाजतर्फे निवडून आले होते. तेदेखील एमआयएमतर्फे उमेदवारीसाठी प्रबळ दावेदार होते. त्यांनी प्रभागात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे केली आहेत. तसेच किल्ला झोपडपट्टी प्रकरणातदेखील त्यांनी नागरिकांना मदत केली आहे. त्यांना ऐनवेळेस एमआयएमने उमेदवारी नाकारल्याने त्यांनी अपक्ष उमेदवारी कायम ठेवली आहे..येथील प्रभाग १३ ‘ब’, ‘ड’मध्ये भाजप, समाजवादी व एमआयएम व बंडखोर अपक्ष अशी चौरंगी लढत होणार आहे. एमआयएमच्या बंडखोरीचा फायदा होणार हे निवडणुकीत स्पष्ट होईल. तसेच प्रभाग १९ ‘क’मधून माजी महापौर अब्दुल मलिक युनूस ईसा यांच्याविरोधात मुफ्ती इस्माईल यांचे विश्वासू माजी नगरसेवक मोहम्मद साजीद यांनीदेखील अपक्ष अर्ज भरून कायम ठेवत बंडखोरी केली आहे. या प्रभागातदेखील चौरंगी लढत होईल..Ichalkaranji Municipal Corporation : इचलकरंजीत प्रतिस्पर्धी ठरले! दोन दिवसांत 383 उमेदवारांपैकी तब्बल 153 उमेदवारांनी घेतली माघार.निष्ठावंतांचाच एल्गारआमदार मुफ्ती इस्माईल यांचे ‘पीए’ आणि अत्यंत जवळचे सहकारी यांनीच तिकीट नाकारल्याने अपक्ष उमेदवारी कायम ठेवली आहे. विशेषतः किल्ला झोपडपट्टी प्रकरणात नागरिकांना मदत करणारे आणि विकासकामांचा धडाका लावणारे मोहम्मद साजीद यांच्या बंडखोरीमुळे पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांची डोकेदुखी वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.