नाशिक

Malegaon Politics : मालेगावात 'एमआयएम'ला घरचा आहेर; आमदारसमर्थकांचेच बंड, 'या' प्रभागातील चौरंगी लढती ठरणार लक्षवेधी

AIMIM Internal Rebellion Shakes Malegaon Civic Polls : मालेगाव महापालिका निवडणुकीत एमआयएममध्ये बंडखोरी झाल्याने प्रभाग १३ व १९ मध्ये अपक्ष उमेदवारांमुळे चौरंगी लढत रंगणार आहे.
Malegaon Municipal Election

Malegaon Municipal Election

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मालेगाव : येथील महापालिकेच्या (Malegaon Municipal Election) सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज माघारीवरून शहरातील पूर्व भागात ‘एमआयएम’च्या (AIMIM Malegaon) गटात नाट्यमय घडामोडी घडल्या. प्रभाग १३ व १९ मध्ये एमआयएमचे आमदार मुफ्ती इस्माईल यांचे खंदे समर्थक असलेल्यांनी बंडखोरी केली आहे. त्यांना अपक्ष उमेदवारी अर्ज कायम ठेवला आहे. त्यामुळे येथील प्रभाग १३ व १९ मध्ये चौरंगी लढती लक्षवेधी ठरणार आहेत.

Loading content, please wait...
Malegaon
Muslim Community
malegaon muncipal corporation
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.