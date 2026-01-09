Malegaon Municipal Election : मालेगावात भाजपची एमआयएमशी छुपी युती; समाजवादी पक्षाच्या नेत्याचा सनसनाटी आरोप, भाजप जिल्हाध्यक्ष म्हणाले....

मालेगाव : महापालिका निवडणुकीत (Malegaon Municipal Election) भारतीय जनता पक्ष व एमआयएम यांची छुपी युती आहे, असा गंभीर आरोप समाजवादी पक्षाच्या नेत्या शानेहिंद निहाल अहमद यांनी केला आहे..केवळ २५ जागा लढवत असून देखील मालेगावात भाजपचाच महापौर होईल असा दावा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला आहे. एमआयएमशी असलेल्या छुप्या युतीमुळेच त्यांनी हा दावा केल्याचे शानेहिंद यांनी सांगितले..येथील महापालिका निवडणूक प्रचाराने मोठी गती घेतली आहे. राजकीय आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व मंत्री गिरीश महाजन यांनी येथील माळी मंगल कार्यालयात झालेल्या सभेतून भाजप उमेदवारांच्या प्रचाराचा शुभारंभ केला. या प्रचार सभेत बोलताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी पक्षाने दिलेले सर्व उमेदवार निवडून आणा. मालेगाव महापालिकेवर भाजपचाच महापौर होईल अशी घोषणा केली होती. याचा धागा पकडून शानेहिंद यांनी भाजप व एमआयएमची छूपी युती असल्याचा सनसनाटी आरोप केला..Prakash Ambedkar : 'भाजप सर्वात मोठा भ्रष्टाचारी पक्ष, अजितदादा-एकनाथ शिंदे त्यांच्या तालावर नाचताहेत'; अॅड. प्रकाश आंबेडकरांचा घणाघात.भाजप केवळ २५ जागा लढवीत आहे. बहुमतासाठी ४३ नगरसेवकांची गरज आहे. अशा परिस्थितीत त्यांचा महापौर कसा होवू शकतो. भाजप एमआयएमची छूपी मदत घेणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजप व एमआयएम हे दोन्ही पक्ष जातीयवादी असल्याची टिका त्यांनी केली. दरम्यान समाजवादी पक्ष व इस्लाम पार्टीने हा मुद्दा प्रचारात उचलून धरला आहे..भारतीय जनता पक्ष विरोधी बाकावर बसेल; परंतु कोणत्याही परिस्थितीत एमआयएमबरोबर जाणार नाही. शानेहिंद निहाल अहमद या परिपक्व नेत्या नाहीत. त्यामुळेच त्या अशा स्वरूपाचे बेताल वक्तव्य करीत आहेत.- नीलेश कचवे, भाजप जिल्हाध्यक्ष, मालेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.