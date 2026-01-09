नाशिक

Malegaon Municipal Election : मालेगावात भाजपची एमआयएमशी छुपी युती; समाजवादी पक्षाच्या नेत्याचा सनसनाटी आरोप, भाजप जिल्हाध्यक्ष म्हणाले....

Allegations of BJP–AIMIM Alliance in Malegaon : मालेगाव महापालिका निवडणुकीत भाजप आणि एमआयएम यांच्यात छुपी युती असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाच्या नेत्या शानेहिंद निहाल अहमद यांनी केला.
Malegaon Municipal Election

Malegaon Municipal Election

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मालेगाव : महापालिका निवडणुकीत (Malegaon Municipal Election) भारतीय जनता पक्ष व एमआयएम यांची छुपी युती आहे, असा गंभीर आरोप समाजवादी पक्षाच्या नेत्या शानेहिंद निहाल अहमद यांनी केला आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Malegaon
MIM
malegaon muncipal corporation
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com