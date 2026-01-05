नाशिक

Malegaon Municipal Election : "आपापसांतील मतभेद सोडा, सर्व उमेदवार निवडून आणा"; गिरीश महाजनांनी टोचले पदाधिकाऱ्यांचे कान

BJP Intensifies Campaign for Malegaon Municipal Elections : भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली केंद्र व राज्य शासनाने मालेगावला विविध योजनांच्या माध्यमातून सर्वाधिक निधी उपलब्ध करून दिला. मालेगावच्या सर्वांगीण विकासासाठी भाजपला विजयी करा, असे आवाहन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी येथे केले.
मालेगाव: केंद्र व राज्य सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून सामान्यांपर्यंत विकास पोहोचविला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाती व धर्मभेद न पाळता सर्व भारतीयांसाठी योजना आखल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकासाच्या दिशेने झेपावतो आहे.

