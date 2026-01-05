Malegaon Municipal Election : "आपापसांतील मतभेद सोडा, सर्व उमेदवार निवडून आणा"; गिरीश महाजनांनी टोचले पदाधिकाऱ्यांचे कान

मालेगाव: केंद्र व राज्य सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून सामान्यांपर्यंत विकास पोहोचविला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाती व धर्मभेद न पाळता सर्व भारतीयांसाठी योजना आखल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकासाच्या दिशेने झेपावतो आहे. .भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली केंद्र व राज्य शासनाने मालेगावला विविध योजनांच्या माध्यमातून सर्वाधिक निधी उपलब्ध करून दिला. मालेगावच्या सर्वांगीण विकासासाठी भाजपला विजयी करा, असे आवाहन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी येथे केले..येथील महापालिका निवडणुकीतभाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांची येथील संगमेश्वरातील माळी समाज मंगल कार्यालयात सभा झाली, त्या वेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पक्षाचे प्रदेश महामंत्री विजय चौधरी, रवी अनासपुरे, प्रसाद हिरे, बंडूकाका बच्छाव, अद्वय हिरे, नीलेश कचवे, सुनील गायकवाड, सुरेश निकम, डॉ. तुषार शेवाळे, दादा जाधव, कमलेश निकम आदी उपस्थित होते. दरम्यान, श्री. चव्हाण व श्री. महाजन यांची बैलगाडीतून सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली..Ichalkaranji Election : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीची जय्यत तयारी; ३०२ मतदान केंद्रांसाठी ६८० बॅलेट युनिट सज्ज.श्री. चव्हाण म्हणाले, की तुम्ही भाजपला एक संधी द्या. भाजप तुमच्या सोबत पाच वर्षे राहील. भाजपने जाती व धर्मभेद कधीही पाळला नाही. सर्व समाजासाठी सर्वाधिक विकासाच्या योजना राबविणारे भाजपचे एकमेव सरकार आहे. मंत्री महाजन यांनी पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या दिल्या. पक्षाचे संख्याबळ वाढत आहे. आपापसांतील मतभेद बाजूला ठेवा. भाजपने जेवढ्या जागांवर उमेदवार दिले आहेत, त्या सर्व उमेदवारांना निवडून आणा. मालेगाव महापालिकेवर भाजपचा महापौर होईल, असा दावा त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.